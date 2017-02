Frigerio auguró un año muy auspicioso para el empleo y dijo que el último mes se crearon 30 mil nuevos puestos

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio está de visita en Misiones para participar de varias actividades. Este martes visitó el barrio Itaembé Guazú, y mañana firmará convenios de mejoras en barrios vulnerables. Además pondrá en funcionamiento la flamante oficina de la Unidad de Información Financiera con sede en Posadas y visitará el Centro de Frontera entre Posadas y Encarnación para supervisar las obras que pretenden agilizar el paso y mejorar los controles migratorios.

En diálogo exclusivo con Misiones Online, el Ministro contó que: “La verdad es que vine a Misiones por varias cosas. Recorrimos esta tarde el barrio de Procrear de 717 viviendas, y más de mil millones de pesos de inversión, que van a beneficiar a más de tres mil posadeños, eso junto con todos los planes de viviendas que venimos trabajando con la provincia, posibilitará reducir el déficit de viviendas que tiene la provincia, que va en línea con el déficit de todo el país”.

Frigerio agregó que: “también estamos firmando una obra muy importante que es para el arroyo La Chancha, se trata de la canalización de este curso, que va a impedir el anegamiento de viviendas. Y la construcción de una planta de tratamiento de líquidos, para que lo que se termina vertiendo al arroyo, este tratado”. Además consignó que: “estamos firmando también tres nuevos programas de Hábitat, que es una iniciativa muy importante que tenemos y está dirigido a los barrios más vulnerables del territorio argentino.

Vamos con agua potable, cloacas, asfalto, iluminación, mejorando las condiciones de vida y reduciendo la pobreza estructural, que es aún superior a la pobreza por ingresos que heredamos del gobierno anterior”.

Agenda ampliada

En otro tramo de la entrevista que concedió en un hotel ubicado a metros del aeropuerto de Posadas, anticipó que este miércoles, “estaremos inaugurando con el Gobernador y mandatarios de provincias vecinas, una sede de la UIF (Unidad de Información Financiera), que nos permite cumplir con otro de los objetivos de gobierno, que es la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado. La sede va a estar acá en Posadas”.

Explicó que “esta oficina va a poner foco en cuidarnos del crimen, de las mafias y trabajar en tener más información. Las zonas de frontera como esta, son las más afectadas por estos delitos”. Manifestó también que visitará las obras que se están empezando en el paso fronterizo de Posadas y Encarnación, y en ese sentido explicó que “van a ser obras muy importantes que van a facilitar la integración con Paraguay y a su vez posibilitan tener mayor control sobre los ciudadanos que ingresan a nuestro país, ese es el desafío, sostener la política amigable con aquellos que quieren venir a trabajar a la Argentina y separarlos de los delincuentes. A esos últimos hay que impedirles el ingreso y generar mecanismos para expulsar rápidamente a quienes delinquen en nuestro país”.

Acompañado por dos referentes muy importantes del Pro en Misiones, como Alfredo Schiavoni y Miguel Ángel “Tati” López Veodya, el Ministro del Interior de la Nación y uno de los hombres de confianza del presidente Maurio Macri, contó que se va a construir un Centro de Frontera nuevo. “Hoy tenemos uno que en el mismo lugar se da el ingreso y egreso de personas. El proyecto nuevo divide la salida de la entrada. Lo que hoy existe será solo de ingreso al país, y se hará una obra en paralelo, que será la de salida a Paraguay, así que la obra es importante y habrá también un espacio para el tránsito pesado. Una parte de la financiación para esto la pondrá la EBY y la otra la Nación”.

Reactivación de la economía y medidas de fuerza de la CGT

La visita de Frigerio a Posadas sirvió además para consultarle acerca de otros temas de impacto nacional y al referirse a la situación económica del país, coincidió con las afirmaciones del ministro de hacienda Nicolás Dujovne acerca de la creación de nuevos puestos. “El último mes tenemos ya la información de que se crearon 30 mil nuevos puestos de trabajo, con lo que subió la creación de los puestos con respecto a los meses anteriores, por eso lo que va a ocurrir este año es muy auspicioso en términos del empleo y va a compensar la pérdida del empleo del año pasado”.

Por eso criticó la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo, y el paro para la segunda quincena de ese mes. “Creo que lo que pide la CGT es extemporáneo, eso lo tendríamos que haber discutido el año pasado. Hoy ya producto del esfuerzo que hicimos todos los argentinos, estamos encarando otro año, de crecimiento, de baja de la inflación, de crecimiento del empleo. Vamos a seguir dialogando con los representantes de los trabajadores, para compartir esta información que tenemos de buenas noticias, de recuperación, crecimiento de las exportaciones, de la construcción que después de un año difícil también muestras claros signos de reactivación”.

Y siguió: “Es raro que la CGT plantee un paro con tanto tiempo de anticipación, pero bueno, tenemos tiempo para que se siga cristalizando esta recuperación, y esperemos que cuando se haga más visible todo este proceso, los representantes de los trabajadores entiendan que esta medida es extemporánea y no contribuye con este esfuerzo que hacemos todos los argentinos para volver a poner al país de pie”.

Paritarias docentes

Al ser consultado sobre la polémica generada por la decisión de no llamar a paritarias docentes nacionales, Frigerio manifestó: “Nosotros vamos a tener paritarias con los empleados públicos nacionales, los privados la tendrán más adelante con sus empleadores, y las provincias van a tener que tener las paritarias con sus empleados, entre los que están los docentes”.

Consideró que no por esto están incumpliendo con lo que dice la ley, “porque lo que la ley establece en cuanto a los docentes, es el piso salarial, y el piso se estableció el año pasado. Y este año, justamente para cumplir con un reclamo de los gobernadores de que la Nación no fije un salario que no paga, hemos decidido tomar en cuenta ese pedido de los gobernadores”.

“Los mandatarios provinciales lo que están diciendo es que esta medida que está bien, venga acompañada con el cumplimiento de los fondos que están previstos en el presupuesto para la educación, y eso va a ocurrir, lo vamos a respetar a rajatabla, en tiempo y forma”.

Luego al respecto del número del que se habla para las expectativas salariales de este año, donde el gobierno insiste en que no debe ser superior al 18%, Frigerio aclaró: “nosotros no ponemos un techo a las paritarias, son libres, lo que decimos es que es en el caso de lo que nos compete a nosotros, tenemos que poner sobre la mesa una herramienta nueva que es la previsión que está en el presupuesto de la inflación de este año, y entendemos que se va a cumplir. En consecuencia nos parece lógico que la pauta inflacionaria sea un instrumento fundamental a la hora de discutir paritarias”.

ITC diferenciado

Por último, el Ministro más político que tiene el gabinete del presidente Macri se refirió a cómo, evalúan la puesta en vigencia del ITC Diferenciado en Posadas y el reclamo para que se extienda a toda la provincia, expresó que “todavía no pasó mucho tiempo desde que tomamos esa medida que fue pedida por el Gobernador y el Intendente de Posadas, esperemos que sirva para compensar las distorsiones en los precios con los países vecinos y mientras tanto tenemos que seguir trabajando en todos los sectores de la economía argentina, para mejorar nuestra competitividad y tener mejores precios.