En medio del escándalo, Boca presentó a sus refuerzos: Benítez y Rossi

El delantero y el arquero fueron presentados hoy de manera oficial como refuerzos de Boca Juniors, de cara a la reanudación del campeonato de Primera División.

“Nunca me tocó estar en una conferencia de prensa con tanta gente. Me dijeron lo que era Boca, pero nunca me imaginaba esto”, señaló Benítez en sus primeras palabras como jugador del club, junto con Rossi y el presidente Daniel Angelici, quien luego dio explicaciones sobre las escuchas que se filtraron en los medios de comunicación, razón que agrandó el número de periodistas en la sala de prensa.

Benítez, quien firmó contrato por 18 meses a préstamo con opción de compra por el 50% del pase, agradeció el llamado del entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien lo dirigió en Lanús, y consideró “importante” que conozca sus características de juego.

“Que Guillermo me conzoca es importante, pero no me da garantía de titularidad. Sirve porque sabe mis características de juego, solo eso”, agregó el ex atacante de Benfica de Portugal quien debutará el próximo sábado en el amistoso ante Aldosivi de Mar del Plata, en lugar del lesionado Ricardo Centurión.

Por su parte, Agustín Rossi, por quien Boca pagó dos millones de dólares por la totalidad de su pase con un contrato por cuatro años, buscará ganarse “un lugar” y señaló que no será “nada fácil” ser arquero de un equipo grande.

“La historia de Boca es de grandes arqueros y eso hace que mi llegada signifique mucho para mi carrera profesional”, indicó el ex arquero de Chacarita Juniors, Estudiantes La Plata y Defensa y Justicia.

