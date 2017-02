El juez Soto Dávila confirmó que pidió la extradición de Lohrman y Maidana

El juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, le contó a Radio Sudamericana sobre cómo se encuentra el trámite de pedido de extradición para los acusados del secuestro de Cristian Schaerer el 21 de septiembre de 2003. Confirmó: “Esta mañana firmé un oficio a Cancillería, pidiendo con los antecedentes del caso para que los detenido Lohrman y Maidana, sean extraditados y procesados en Corrientes”.

En este sentido el magistrado agregó que “a partir de ahora es la Cancillería la que tiene que llevar adelante el proceso”.

Al ser consultado sobre la intención de la Justicia paraguaya en pedir la extradición de los detenidos a ese País, el Juez Federal declaró que “se priorizan el mayor delito, por el pedido de extradición del Paraguay no conozco la causa, tampoco la información de los delitos cometidos en Portugal”. En este sentido agregó “no creo que haya inconvenientes para que sean extraditados”.

Trámites jurídicos

Por su parte el Dr. Julio Leguizamón explicó los proceso jurídicos que se tiene que realizar para tramitar el pedido de extradición y detalló que “el pedido de extradición se va a tener que regir por un convenio que existe desde el 2014 entre cuatro países España, Portugal, Brasil y la Argentina, es un convenio de extradición simplificada en este caso el juez federal de la causa mediante un formulario debe presentar realizar el pedido”.

Asimismo aseguró: “El trámite es un poco más rápido, se establece que los países que ha suscripto al convenio deben dar un trato ágil y eficiente a los pedidos de extradición, esto no significa que será inmediato porque según la información esta personas fueron halladas en el marco de un hecho delictivo por lo que hay actuaciones que se están tramitando en Portugal”.

Al ser consultado sobre si los detenidos pueden elegir don ser juzgados, el letrado contestó: “Ellos no pueden optar porque acá se está pidiendo a Portugal la remisión de dos nacionales argentinos, la opción no les cabe”.