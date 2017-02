Caso Schaerer: Pompeya Gómez pidió al fiscal celeridad en la extradición

Tras la reciente detención en Portugal de Rodolfo Lorhmann y José Maidana, los principales responsables de la desaparición del estudiante correntino Cristian Schaerer, ayer a la mañana Pompeya Gómez se reunió con el fiscal que lleva adelante la causa por el secuestro de su hijo para solicitarle la inmediata extradición de los supuestos secuestradores.

Cabe aclarar que por el momento el fiscal Flavio Ferrini no solicitó la extradición de los dos apresados y fue por esa razón que la madre de Cristian se reunió con el funcionario judicial para pedirle celeridad en el pedido.

Tras la reunión, Pompeya expuso que fue muy positivo el encuentro y agregó que tiene “muchas expectativas”. Recordó además que la expectativa de capturar a los apresados era grande, dado que “se hacía una investigación en silencio porque había muchos datos falsos”.

En cuanto a la extradición, contó que Ferrini le expresó que “hay un tratado flexible con Argentina, pese a que el único impedimento es por las causas que tienen en Europa, ya que deben conocer primero las mismas y ser juzgados. Allá no se espera tanto tiempo, caen presos y son juzgados, pero deben ver los antecedentes porque anduvieron varios años por ahí”, agregó.

En cuanto a sus sentimientos tras enterarse de la detención de los supuestos captores de Cristian, manifestó que “es una alegría un poco confusa que logró remover muchas cosas que no estaban olvidadas pero sí aplacadas”. Finalmente, adelantó que “es posible que el juicio sea en Corrientes, porque Paraguay no tiene flexibilidad en el pedido de extradición”.

Fuente: diario El Libertador