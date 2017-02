Atlético Tucumán va por el histórico pase a la fase de grupos de la copa Libertadores

La circunstancia es tan histórica que, literalmente, nadie se la quiere perder. Pese al empate 2-2 en el Monumental José Fierro, los simpatizantes del Decano no perdieron (ni pierden) las esperanzas de que el club siga escribiendo páginas doradas en su existencia y se subieron, literalmente (sí: una vez más), al viaje del glorioso plantel tucumano. Sí: en una gran iniciativa surgida desde la institución que preside Mario Leito, los hinchas pudieron compartir el avión con los jugadores formando, así, una sola delegación.

En el vuelo charter que despegó este domingo desde aeropuerto Benjamín Matienzo, en la provincia de Tucumán, viajaron 118 personas en total: 30 integrantes del club (entre futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes y utileros) más 88 fieles de Atlético, quienes compraron los pasajes que puso a la venta la institución con la intención de reducir los costos del viaje. Y claro: adentro de la aeronave se encargaron de ponerle calor a la jornada con cánticos, aplausos y palabras de aliento para los hombres de Lavallén, que se ubicaron en los últimos asientos.

Pero más allá de eso, la revancha ante El Nacional (se juega este martes a las 21.15) es tan esperada por los fanas del Gigante del Norte que, antes del arribo de la delegación oficial, hubo otro contingente que pisó suelo ecuatoriano: muchísimos hinchas viajaron con anticipación y ya se instalaron en el país tropical. Por caso, no pasó desapercibida la presencia argentina en las últimas horas: en el partido entre la Selección Sub 20 nacional y la de Ecuador hubo varios simpatizantes tucumanos alentando al equipo de Ubeda con banderas y el tradicional colorido (Se juega el Sudamericano Sub 20) en el mismo país.

Así, el denominado #ExodoTucumano (en las redes sociales se popularizó esa iniciativa) se convirtió en una realidad y, con total certeza, el Pulga Rodríguez y compañía (quienes ya se instalaron en Guayaquil) sentirán el apoyo de su gente; de los mismos que viajaron con ellos en el avión, de los que ya estaban en Ecuador y los recibieron a lo grande. Y claro: de los que aún faltan llegar.