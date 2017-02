Para el presidente de la U.C.R. el concejal de Mártires debería ser echado y desafiliado

Francisco Fonseca, presidente del centenario partido, declaró hoy que si fuera por él “éstas personas (como Cabrera) no tendrían que estar ni en un cargo público y mucho menos en nuestro partido”. Lo dijo con relación a la foto que se sacó el edil de Mártires ostentando su “fortuna” en una foto desnudo y con una pila de billetes de 100 y de 500 pesos.

Francisco Fonseca. FM Show.

Rodeado de billetes de 100 y de 500 y completamente desnudo Cabrera subió las fotos a las redes provocando el enojo de sus compañeros de partido. “Estamos absolutamente sorprendidos con esta noticia. No lo conocía personalmente pero tomé conocimiento de lo que estaba haciendo: la huelga de hambre. Había instalado la denuncia contra el intendente por la venta irregular de una camioneta y hasta ahí todo bien. Nos preocupaba la situación de salud, al estar en huelga de hambre y lo fuimos a ver; pero cuando pegamos la vuelta nos encontramos con esta foto que es absolutamente repudiable e irresponsable. No nos lavamos las manos: el concejal pertenece al radicalismo y seguramente vamos a tomar las medidas disciplinarias que correspondan”, dijo Fonseca.

Tratando de despegar al partido de la bizzarra imagen del concejal correligionario, Fonseca señaló que “hay que predicar con el ejemplo y hay que tomar una medida ejemplificadora, por lo que vamos a elevar al Tribunal de Disciplina la situación para que actué en consecuencia”

Para el presidente de la U.C.R. la actitud de Cabrera “ensucia a la política y a los partidos. Es una burla que haya puesto este tipo de fotos. Es una imagen de ostentación desde todo el punto de vista repudiable”.

Luego indicó que la preocupación se da en el contexto de un año electoral, donde la imagen del partido se puede ver afectada por este tipo de actitudes: “Nuestra tarea no se debe ver empañada por este tipo de cuestiones, sobre todo en un año electoral. No o se debe perder de vista nuestro trabajo. Como dirigente creo que tenemos que tomar represalias contra estas cosas”, apuntó

FM SHOW