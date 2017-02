El concejal de Mártires dice que la foto con los fajos de dinero es vieja y que se filtró para perjudicarlo

Tras viralizarse una foto donde el edil radical muestra billetes arriba de la cama salió a defenderse y exigió derecho a réplica. “Ya me perjudicaron y me escracharon por todos lados”, dijo ante una consulta de Misiones OnLine.

Hace algunas semanas, Hugo Cabrera, concejal radical de la localidad de Mártires, inició una de medidas de protesta en contra del Municipio. En distintas oportunidades Cabrera aclaró que decidió llevar adelante las medidas para reclamar –entre otras cosas- por la reducción del 40 % de su salario. Sin embargo, también aclaró que el reclamo incluía además el pedido de informes al Ejecutivo para saber que se hizo con la partida superior a los 7 millones de pesos recibida antes de que terminara el año.

Encadenado y con huelga de hambre incluida, Cabrera trató de llamar la atención de la opinión pública para hacer oír su reclamo. Pero la historia dio un giro cuando se filtró una foto que lo mostraba desnudo en la cama (cubriendo sus partes íntimas con una toalla), y rodeado por varios fajos de dinero esparcido alrededor. La imagen se viralizó rápidamente y el fin de semana tuvo amplia repercusión en medios nacionales.

Ahora Cabrera dice que la foto es vieja y que se filtró con la única intención de perjudicarlo. Visiblemente molesto Cabrera aseguró que sus medidas de protesta fueron tomadas, no solo por la cuestión salarial, sino para que el municipio de a conocer en qué gastó el dinero que recibió.

“No se para que me llaman si ustedes escriben cualquier pavada… Yo tengo 10 puntos en mi reclamo y ustedes vuelcan todo a la dieta. Ya me perjudicaron y me escracharon por todos lados”, protestó Cabrera en una comunicación telefónica con un periodista de Misiones OnLine.

Luego puso en comunicación a su abogado, Maximiliano Florindo, quien indicó que Cabrera vino a Posadas para asesorarse por lo que cree son una serie de irregularidades cometidas en el municipio de Mártires. Con respecto a la foto, el abogado dijo que es de vieja data y que tiene una intencionalidad negativa. “Él la rechaza y nosotros la descartamos desde la defensa”, alegó

Asimismo aclaró que van a hacer un pedido de informes ya que tienen la sospecha de irregularidades en la ejecución presupuestaria por un monto de entre 7 a 10 millones de pesos. “No se entiende que haya habido un recorte en la dieta de los concejales cuando hubo aumentos en la factura de luz, una cosa bastante contradictoria”, dijo el abogado para luego sugerir que en Mártires hay concejales que cobran una parte de sus haberes en negro: “hay concejales que tienen apoyo con dinero no registrado, es una forma de presionar al concejal Cabrera; y la foto también termina siendo una mentira y una estrategia cibernética”, afirmó.

El defensor insistió con la teoría de que la foto es malintencionada y que los titulares con la que se viralizó en las redes distan de la realidad. “Vamos a actuar en consecuencia con las presentaciones legales correspondientes y ni bien terminemos vamos a exigir derecho a réplica en todos los medios donde se publicó”, declaró Florindo.