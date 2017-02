Boqueteros robaron alrededor de 250 mil pesos de una distribuidora de gaseosas en Posadas

Boqueteros robaron alrededor de 250 mil pesos de la sede local de una distribuidora de gaseosas en Posadas.

En las primeras horas de este lunes José R. (32), gerente de la firma Cabalgata, formalizó la denuncia ante la seccional 8ª por el robo en la sede de la empresa, situada por avenida colectora Juan Manuel De Rosas, colectora de la ruta nacional 12, a pocas cuadras de la Rotonda de acceso a la capital provincial.



El empleado de la firma manifestó que desconocidos ingresaron al depósito tras desclavar chapas en el techo y dañar el cielorraso. Entraron a su oficina y de un armario (sin medidas de seguridad) se llevaron alrededor de 250 mil pesos.

El denunciante agregó que en el lugar las cámaras de seguridad no funcionan desde hace varios meses. Aunque no supo precisar en qué momento del fin de semana ocurrió el robo, indicó que ayer domingo, a las 5 recibió un llamado de una empresa de seguridad, aunque no le habría atendido ya que pensó que la alarma se había activado únicamente por la tormenta.

Peritos de la Policía Científica también actuaron en el lugar y ya se montó un amplio trabajo investigativo para esclarecimiento del hecho, a raíz de las primeras pistas que se obtuvieron en las últimas horas.