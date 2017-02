Asalto al remisero en Alem: el único detenido negó haber sido el autor

Darío Ariel A. (21), alias “Nanico, el joven detenido el jueves acusado de haber asaltado con un cómplice a un remisero de Alem, fue indagado este lunes por el juez de Instrucción Marcelo Cardozo, quien subroga a la magistrada Selva Raquel Zuetta.

El joven negó haber sido uno de los autores del atraco. Dijo que en el horario en el que ocurrió el robo, él se encontraba en su casa.

Ahora será sometido a una rueda de sospechosos. Allí el trabajador del volante que fue víctima deberá decir si Darío Ariel fue o no uno de los asaltantes.

El otro sospechoso aún no fue atrapado por la Policía. El atraco sucedió el jueves cerca de las 5, cuando los malvivientes (uno delgado y otro robusto) se subieron al Chevrolet Celta del damnificado en la base de la remisera sobre Libertad. Dijeron que querían ir a la terminal. En medio del viaje, sobre la avenida 9 de Julio (cerca del salón ucraniano), la dupla amenazó al conductor, obligándolo a conducir hasta las inmediaciones del cementerio. Allí, le ordenaron que se bajara, luego de sacarse las zapatillas. Después le dijeron que corriera lo más rápido que podía y para ello efectuaron disparos intimidatorios. Fueron tres detonaciones, que afortunadamente no lo hirieron.

A las 7.50, en el barrio Lucero, ubicado en la zona de San Isidro, en Posadas, vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia de un coche Celta en la calle 192 casi 87. El auto negro, chapa LUD 581, de cinco puertas, se encontraba abandonado. Era el remís robado en Alem.

El coche no tenía signos de violencia y debajo del asiento encontraron un arma. Era una pistola semi-automática con un cargador y cuatro cartuchos calibres 22, además dos chips de celular.