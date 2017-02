Alberto “Coleco” Krysvzuk quedó en libertad

Por disposición del juez de instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, el ex intendente de El Soberbio fue puesto en libertad.

El juez tomó la decisión basándose en los dos años que se cumplieron de la prisión preventiva de “Coleco”, pero fuentes cercanas a la causa aclararon que todavía no hubo ninguna decisión con relación a la tipificación de los delitos que se le imputan.

Cabe recordare que en diciembre del año pasado el fiscal realizó el requerimiento de elevación a juicio que procede para el cierre de la etapa de instrucción. Pero grande fue la sorpresa cuando en el mismo requerimiento dejó afuera el delito de asociación ilícita, el más grave y con mayor pena de todos los que se le imputan al ex jefe comunal.

Por eso, el juez de instrucción Casco declaró su disconformidad con la calificación penal y remitió el expediente al Tribunal Penal.

El ex alcalde recuperó hoy su libertad luego de haber cumplido dos años tras las rejas. Si se mantiene la asociación ilícita y se lo sindica como jefe de la misma, la pena mínima es de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

En octubre del año pasado, “Coleco” fue notificado de la falta de mérito en otra de las causas penales en su contra por “estafa y otros fraudes en perjuicio de la administración pública” por pago de jubilaciones “truchas”, pero todavía debe explicar el destino de fondos públicos desaparecidos en su gestión, en especial los que debió usar para construir pozos perforados en la Colonia Chafariz.

“Coleco” estaba detenido desde el 2 de enero del 2015, cuando se entregó tras protagonizar una cinematográfica fuga en medio de un tiroteo, y permanecer nueve meses prófugo.

