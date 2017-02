Se le descompuso el auto en Oberá, paró y fue asaltado violentamente

Ocurrió el sábado 28 de enero a 100 metros de las Termas de Oberá. El joven Cristian Velázquez iba en su vehículo, cuando tuvo que parar porque se le descompuso. Dos supuestas trabajadoras de la calle se le acercaron y fue el momento donde comenzó su padecimiento. Terminó cortado a machetazos por dos delincuentes quienes amenazaron con matarlo. Los mismos fueron identificados, pero esperan la orden del juez para allanar la vivienda de los malhechores.

Cristian Velázquez-

El asalto fue el pasado sábado 28 de enero a 150 antes de las termas de Oberá, en la ruta 14, a las 12 de la noche, cuando Cristian volvía de trabajar de Campo Viera, ya que se dedica a instalar aire acondicionados.

Relató que cuando paró se le acercaron dos supuestas trabajadoras de la calle y le ofrecieron sus servicios insistentemente. El no aceptó y cuando se iban las jóvenes dialogaron con dos muchachos, quienes luego se acercaron al auto, y con un cuchillo en la garganta le reprocharon con fuertes insultos por no aceptar el servicio de las chicas. Cristian contó que le ofreció todo, plata y herramientas, pero que no le hicieran nada. Sin embargo comenzaron a cortarle el cuello. En un momento, el joven le tiró tierra en los ojos y entre los dos delincuentes lo comenzaron a atacar a machetazos. Le cortaron dos dedos de la mano, y la cabeza.

Finalmente se fueron, se llevaron teléfono, 500 pesos y un pen drive. El joven juntó como pudo las cosas que los delincuentes habían tirado a la calle, probó arrancar el auto, lo logró y se fue a la primera comisaría que encontró en Oberá, en la rotonda. Relató como no encontró a nadie, se fue camino al hospital, pasando antes por un control de tránsito, como no o le brindaron ayuda fue hasta lo de su hermano, quien lo llevó al hospital Samic de Oberá, contó.

Dijo que hizo la denuncia, pero hasta ahora los delincuentes están sueltos. Con su hermano investigaron y saben quienes son los atacantes y pasaron todos los datos a la policía, quien estaría esperando la orden del juez para allanar el domicilio.

“El lugar donde están los muchachos es a 500 metros de donde ocurrió el asalto”, indicó. En tanto, las trabajadoras serían en realidad pareja de los delincuentes.

Mientras tanto Cristian tiene unos 60 días de recuperación, está sin poder trabajar y los delincuentes sueltos. Aconsejó a quienes tengan un problema con el auto, no bajar del vehículo, o dejar el auto y salir corriendo.

Según pudo investigar, no es la primera vez que ocurre un hecho con características similares en el lugar, donde serían los mismos delincuentes, quienes tienen antecedentes.