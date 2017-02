Reflexión del Pastor Decena: Tenemos un Dios grande

La grandeza única de Dios, el creador del cielo y la tierra, se observa en la palabra profética, pues es el único que proclama las cosas que no son como si fueran, que adelanta lo que está por venir, que dice las cosas finales desde el principio. Veamos algunos puntos en la Palabra de Dios.

Veamos cómo lo presenta Jesús a sus discípulos.

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUIÉN?

Siempre hubo en el ser humano el deseo de conocimiento sobre lo que sucederá en el futuro.

Hechos 1:5 “Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.

Hechos 1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?

Hechos 1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Hechos 1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos”.

Fíjense que la progresión de los eventos es así. Evidentemente el Señor le habla de los eventos finales, no les oculta que un día la cosa se acaba como la conocemos, que habrá algunos episodios especiales que acontecerán. Él les habla de los días inmediatos de recibir el bautismo del Espíritu Santo, para hacer discípulos.

Y se cumple el viejo dicho, ¡lo bueno es enemigo de lo mejor! Los eventos proféticos finales son buenos, pero lo mejor es hacer discípulos en el día a día.

Lo profético hay que saberlo, porque cuenta de un Dios grande que domina la historia. Pero no usar el tema profético para obsesionarse como si fuera el tema más importante de las Escrituras, o para polemizar, para dividir, para discutir y menos para arriesgar fechas de la segunda venida de Cristo.

El tema profético debería marcar la urgencia para trabajar y que la mayoría de la gente tenga la salvación que Cristo ofrece.

Esta es la última palabra que les deja Jesús, “hagan discípulos” y es la que debe movilizar la iglesia. “en Jerusalén, Judea, Samaria y a lo último de la tierra” esto significa el dinamismo de un Reino poderoso en movimiento. Nunca estático, nunca estancado, siempre moviéndose con gran poder, y grandes eventos.

Cuál es la preocupación de Dios?

Lucas 10:2 “Y les decía: La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”.

LA CIENCIA AUMENTARÁ.

Daniel 12:4 “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará”.

Es algo maravillo que Dios conoce de antemano los avances de la ciencia. Y en Dios están las respuestas a los misterios más ocultos. Dios no es enemigo de los avances de la ciencia que puedan ayudar a vivir mejor al ser humano. Job 26:7 “El extiende el norte sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre la nada” fue escrito hace 4000 años!

O sea le costó muchísimo a la ciencia humana darse cuenta de algunas cosas, pero estaba escrito… Y últimamente la ciencia ha avanzado y si Dios lo permite seguirá avanzando hasta que Él intervenga en forma directa en la historia.

El aumento de la ciencia en el mundo es impresionante, desde computadoras, robots, imágenes tridimensionales, la cura para enfermedades imposibles, casas con sistemas sofisticados, científicos descubriendo partículas subatómicas, hombres diseñando atracciones mecánicas o parques de diversiones modernos, edificios que hablan, teléfonos capaces de hacer cosas jamás vistas, vistas de la tierra desde satélites, predicción del tiempo, baños inteligentes, etc. etc. etc…

Todo esto, nos daría una señal que anunciaría el principio del fin, pero mientras que el fin no llegue, a nosotros se nos es permitido disfrutar de estos avances tecnológicos.

LA MALDAD CRECERÁ Y EL AMOR SE ENFRIARÁ.

Mateo 24:12 “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”.

Jesús está animando a sus discípulos para que el amor de ellos no se enfríe por el aumento de la maldad en aquellos días. Todas estas cosas iban a suceder y esto podría enfriar el amor de los discípulos. También nosotros estamos en este peligro, porque la maldad sigue existiendo y va en aumento.

Miremos a Lot. Lot se abrumaba, se afligía por la conducta libertina de los hombres de Sodoma y Gomorra. 2 Pedro 2:7-8 Su alma era atormentada día tras día por los hechos que estas personas cometían.

Solo Lot con su familia eran justos, día tras día este hombre miraba las perversidades que esta gente hacia, pero eso no desanimó a Lot ni le llevó a imitar lo que ellos hacían.

Así nosotros no nos debemos de desanimar aunque la gente haga maldad, no debemos seguir a la sociedad corrupta. Imitemos a Lot que aunque estaba en una ciudad muy corrompida él no se desanimó a hacer lo malo no fue influenciado a hacer lo mismo que ellos.

Así como los hombres de la tribu de Benjamín que eran muy perversos, ver Jueces 19:22.

Un anciano halló en la plaza a un viajero y lo trajo a su casa, cuando estaba en su casa, los hombres malvados de la cuidad querían abusar sexualmente del viajero. Y de hecho lo hicieron con su concubina. Imaginémonos a este pobre anciano en medio de estos malvados hombres.

Lamentablemente la maldad siempre ha existido y seguirá existiendo mientras exista el mundo, porque siempre habrá personas perversas y malvadas que se complacen en la maldad. Pero irán de mal en peor… 2ª Timoteo 3:13 “más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados”.

Romanos 8:35-19. Apocalipsis 2:4. Hermanos no dejemos que la maldad de este mundo enfrié el amor que tenemos hacia Cristo ni hacia el prójimo, trabajemos juntos para llegar a todos con el amor de Cristo.

Que tengas una hermosa semana de bendición y victoria!

Pastor Guillermo Decena, Centro Familiar Cristiano Eldorado.

Prédicas en vivo los miércoles y domingos 20 horas, a través de http://cfceldorado.org/