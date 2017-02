Caso Maciel: la “confesión” de Duarte no alivió su situación y hasta se cree que convivió con el cadáver varias horas

La supuesta confesión de Nahuel Duarte (17), el estudiante prófugo por el asesinato del peluquero Benito “Roly” Maciel (62), ocurrido en Eldorado en enero, no alivió su complicada situación en relación con el hecho. Sigue siendo el principal sospechoso y lo buscan intensamente. No habrá respuesta positiva a su pedido de exención de prisión. Debe presentarse ante la Justicia y entonces se decidirá su futuro.

En un escrito que presentó a través de un abogado de Buenos Aires que estuvo en Eldorado y Posadas, el joven, que fue rey de la Escuela de Comercio 19 y que en este 2017 debía cursar el quinto año en la institución, dijo que él golpeó a la víctima en medio de una discusión, pero que fue en defensa propia. Dijo que Maciel quería atacarlo con un cuchillo y él sólo quiso protegerse.

Sobre el destino del cuerpo, aseguró que le pagó 100 pesos a un indigente para que se deshiciera del cadáver. Y en cuanto al coche del fallecido, que apareció abandonado cerca de la terminal, dijo que él mismo lo estacionó allí para que lo encontrara la Policía.

El supuesto indigente en cuestión nunca apareció. Nadie lo vio ni se sabe nada de él. Ni siquiera si existe. Sobre el VW Gol Trend, se estableció que luego de la desaparición de Maciel, Duarte lo utilizó con frecuencia, incluso para llevar a su novia de paseo a Montecarlo.

Los investigadores incluso creen que el ahora buscado hasta habría convivido con el cadáver muchas horas.

Para la familia del peluquero, el móvil del asesinato fue el económico. Dicen que Duarte eliminó a la víctima para quedarse con los cerca de 20 mil pesos que llevaba encima. Un sector de los pesquisas afectados al caso cree que hay algo más, una relación que excedía la amistad y que un reproche desató un entredicho que acabó en tragedia.

Al parecer, Maciel y Duarte se conocían vía Facebook desde 2015 y entonces se hicieron íntimos amigos. Tanto que al llegar a Eldorado, el estudiante y unos amigos habrían oficiado de guías turísticos para el peluquero.

Fuentes del caso confiaron que entre el hombre mayor y el adolescente se habría iniciado un vínculo más intenso que el amistoso y que Maciel le habría recriminado al jovencito que éste estuviera involucrado en un noviazgo con una chica de Eldorado.

Se sospecha que a la vuelta de un paseo por Foz de Iguazú, Brasil, ambos tuvieron una fuerte discusión que derivó en pelea. En ese contexto, el peluquero murió acuchillado.

En el departamento de Duarte (en la foto superior), donde sucedió la pelea (y esto confirma la versión del joven), la Policía encontró la mochila, documentos y el control del cierre de puertas del auto de Maciel; también manchas de sangre. Y notó que faltaban una manta y un colchón.

El dinero del fallecido nunca apareció. La hipótesis más firme indica que Duarte tomó los billetes y además de pasear, compró droga (sería adicto) y luego utilizó esos fondos para fugarse hacia Buenos Aires.

Hay testigos que declararon que en el tiempo en que Maciel estuvo desaparecido, su amigo Duarte anduvo al mando del VW Gol como si fuera el dueño. No se descarta que mientras él paseaba, el cadáver del peluquero yacía en algún lugar de su apartamento.

Cuando Duarte decida entregarse, podrán aclarar muchos puntos que siguen oscuros.