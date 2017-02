17 años después sigue sin saberse quién mató en el Campo San Juan al cabo Vides

A 17 años, la pregunta sigue abierta: ¿quién mató al cabo Néstor Fabián Vides (29)? El suboficial de la Gendarmería Nacional falleció tras recibir un balazo en uno de los flancos del tórax durante un procedimiento que la fuerza federal realizaba en la zona del Campo San Juan, entre Candelaria y Santa Ana. La versión oficial adjudica el disparo a contrabandistas de cigarrillos que fueron sorprendidos cuando cargaban su mercadería en una camioneta blanca, estacionada a la vera de la ruta nacional 12. Una parte de la familia del gendarme sospecha que la bala pudo haber venido de colegas del fallecido o de hombres de la Prefectura, que esa noche trabajaban en conjunto.

La causa acumuló en su momento tres detenidos, pero contra de ninguno de ellos había pruebas contundentes, por lo que fueron liberados. Luego de la atención nacional que concitó el caso en los primeros meses, la causa cayó en el olvido. Fue tramitada por el entonces juez Federal Ramón Claudio Chávez.

Tras el hecho, la familia de Vides, que era oriundo de Formosa, se mudó de Posadas.

El operativo que terminó en tragedia había comenzado el 4 de febrero de 2000. Ya en la madrugada del 5 (alrededor de las 2), una patrulla de gendarmes que caminaba hacia la ruta 12 se encontró en proximidades del arroyo San Juan, cerca de la estación de peaje de Santa Ana, con un grupo de traficantes que traía desde la costa del río Paraná un cargamento de cigarrillos.

Los uniformados se acercaron lentamente a una camioneta donde eran cargados los bultos y fue Vides quien impartió la voz de detención. Como respuesta, el grupo recibió una andanada de disparos efectuados con armas de puño y escopetas.

Uno de esos proyectiles ingresó por uno de los flancos del tórax del cabo Vides, quien quedó herido de muerte. Sus compañeros de patrulla repelieron el ataque y lograron detener un vehículo sobre la ruta para que trasladara al suboficial herido al hospital Ramón Madariaga. Pero el certero disparo acabó con la vida de Vides en pocos minutos. El proyectil salió del cuerpo y nunca pudo ser hallado en el lugar, lo cual impidió establecer el calibre del arma utilizada.

Vides fue baleado desde una distancia de unos 30 metros cuando estaba oculto debajo de un añoso árbol, al costado de la carretera, cerca del arroyo San Juan. A esta conclusión llegaron dos peritos: quien en ese momento era comandante principal de la GN, Rolando Magiolo, y el entonces subcomisario de la Policía de Misiones Martín Duarte. El informe concluyó también que el balazo pudo haber partido de un revólver calibre 38 o 357 Magnum que fue disparado desde una altura de 1,20 metros y con una inclinación de unos 35 grados. Y que al momento del impacto el cabo estaba semiagachado.

En 2007, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó la demanda por indemnización que habían trabado los familiares de Vides contra el Estado nacional.

Con el voto de los jueces Francisco de las Carreras y Martín Farrel, se dictaminó que la muerte fue producto de un “hecho de guerra”, causado por un sujeto (el contrabandista) por el cual el Estado no debe responder.

Azucena del Carmen Vides, la madre del cabo, dijo en más de una ocasión: “No creo que hayan sido contrabandistas los que mataron a mi hijo”.

“Si estaban en un tiroteo de 20 minutos, es extraño que no hubiera un herido más, dónde se encontraban los compañeros”, se preguntó.

Dijo que no vio el cuerpo de su hijo porque lo llevaron en cajón cerrado y le explicaron que no podía abrirlo porque “le pusieron algo en el cuerpo”, y se preguntó muchas veces por qué le ocultaron el cadáver.

17 años después, la pregunta sigue sonando y no tiene respuesta: ¿Quién mató al cabo Vides?