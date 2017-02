Quiso ayudar a un perro perdido: se sorprendió al leer su chapita

Tyler Wilson de Kentucky, Estados Unidos, tuvo un encuentro que no podrá olvidar fácilmente, esto luego de haber conocido a Dew, un particular labrador amarillo que parecía ser un perro perdido más, pero se equivocó y se llevó una simpática y sorprendente sorpresa.

A principios de este mes Wilson, mientras cargaba nafta a su vehículo, se encontró con el saludo amable y desinteresado de Dew, se preocupó al verlo solo, sobre todo porque una vez ya lo había visto deambulando por la ciudad, al percatarse que tenía un collar con una placa intentó revisarla para ir en su ayuda y encontrar así a su familia.

“He visto al perro un par de semanas antes por la zona”, le relató Wilson al sitio The Dodo, “Así que cuando se acercó a mí en la gasolinera y se sentó a mi lado pensé: ‘Este perro está perdido hace un buen tiempo’”, comentó el joven, llevándose la sorpresa que no existía número ni dirección de contacto, sólo un párrafo que decía: “Me llamo Dew, no estoy perdido, me gusta deambular. Pídeme que me vaya a casa”.

Al conocer a este personaje perruno de Kentucky, no le pidió que se fuera a la casa de inmediato, disfrutó un instante más la agradable presencia de este simpático amigo de cuatro patas, lo acarició e incluso le dio un fuerte abrazo, “Él me dejó un poco mojado por la lluvia, pero valió la pena”, comentó Wilson.