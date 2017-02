Fue al baño y apareció una serpiente de cascabel en el inodoro

Una empresa especialista en estos animales revisó la casa y encontró 23 más en la vivienda.

Un niño fue al baño de su casa y cuando se levantó, descubrió que en el inodoro había una serpiente de cascabel diamante, una de las especies más peligrosas. Rápidamente, le avisó a su madre que pidió la ayuda de sus otros hijos y lograron matar a la serpiente.

El hecho tuvo lugar en Abinele, Texas donde el padre de Cassie Mcfadden, llamó a una compañía especializada para que revisara la casa porque no sabía cómo había llegado el animal hasta allí.

Uno de los técnicos, encontró 23 serpientes más en la bodega, cinco adultos y cinco bebés, y otras cinco debajo de la casa, más la del inodoro. La familia tenía un nido de serpientes sin saberlo.

“En realidad es bastante simple: las serpientes de cascabel son muy secretas y pueden ser muy crípticas, y dependen en gran medida de su camuflaje. Es simplemente cómo sobreviven. Sólo porque no las veas no significa que no estén ahí”, dijeron desde la compañía.