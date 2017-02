EEUU restaura miles de visados tras el fallo judicial que suspende el decreto migratorio de Trump

El Departamento de Estado norteamericano restauró hoy los visados de miles de personas que fueron afectadas por el decreto migratorio impuesto por el presidente, Donald Trump, luego de que un tribunal federal suspendiera la medida de manera temporal.

“Hemos revertido la revocación provisional de los visados bajo la orden ejecutiva (de Trump). Las personas con visados que no han sido físicamente cancelados pueden viajar ahora, si su visado sigue siendo válido”, dijo un funcionario del Departamento de Estado, citado por la agencia de noticias EFE.

El Departamento de Estado aseguró ayer que había revocado provisionalmente casi 60.000 visas de extranjeros provenientes de los siete países afectados por la entrada en vigor del veto migratorio.

No está claro a cuántos de ellos se les canceló físicamente el visado y no podrán, por tanto, recuperarlo para viajar a Estados Unidos, pero al resto sí se les permitirá embarcar en las aerolíneas que han comenzado a llevar pasajeros de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia.