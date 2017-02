Yerba: “la política errada en la cuestión yerbatera provocó la situación actual en la que estamos”

RELACIONADAS Duro cuestionamiento de la Fedecoop a Luis Prieto y anterior directorio del Inym

Así lo indicó Gerardo Vallejos, presidente de la Fedecoop quién además se refirió al comunicado emitido por la Federación sobre el mal desempeño del anterior directorio del Inym. En ese sentido reiteró que “la situación actual del sector es producto de las sucesivas y malas decisiones que se tomaban desde el directorio del Inym, la política errada en la cuestión yerbatera provocó la situación actual en la que estamos”.

Gerardo Vallejos, Radio Libertad

Asimismo consideró que “la yerba no es un producto que una decisión que se toma hoy, sirva para otro época de plantación, es un producto que una decisión de hoy nos afecta en el tiempo”, explicó.

En esa línea agregó que “en ese documento y sin el ánimo de crear ningún tipo de diferencia, la modalidad productiva que tiene el producto misionero, políticas errática del Instituto fomentando plantaciones de pocas hectáreas y de alta densidad que lo único que provoca es que el pequeño productor que hoy tiene la yerba, pero que no son dueños de absolutamente de nada, porque no son dueño de precio, no pueden manejar los plazos y que hacen ahora con las yerba”.

“Las estadísticas nos muestran como estamos y las acciones que se hacen no dan resultados”.

Asimismo agregó que “hoy un producto primario cuando un paquete está en góndola 50 pesos, recibe solo en 10 pro ciento en lo oficial, pero que en realidad sabemos que recibe menos”.

Por ultimo manifestó que “nuestra visión es que vamos tener un año muy difícil”.

Radio Libertad