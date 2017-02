Vehículos argentinos con multas de tránsito en Brasil son retenidos en Dionisio Cerqueira

La Policía Militar brasileña de la ciudad fronteriza inició el denominado “Operación Frontera” a metros de la Aduana en el paso internacional Irigoyen-Cerqueira. Verifican la situación de los vehículos y si detectan una multa, retienen la documentación hasta que se abone la infracción. Si el turista se niega a pagar, no puede salir del país.

Militares de la novena región pertenecientes a la segunda compañía de la Policía Militar de Dionisio Cerqueira (Brasil) iniciaron el denominado “Operación Frontera” que consiste en verificar si los vehículos extranjeros, mayoritariamente argentinos, tienen alguna notificación pendiente por multas durante su estadía en las playas. “El objetivo es fiscalizar las infracciones de tránsito que hayan cometido los conductores de vehículos extranjeros, además de un trabajo de orientación y prevención al turista que ingresa a nuestro país”, explicó el teniente coronel Dirceu Neundorf al portal Fronteira On Line.

Apostados a metros de la aduana del paso internacional que divide las ciudades de Dionisio Cerqueira en Brasil con Bernardo de Irigoyen en la Argentina, verifican si existen penalidades pendientes en su recorrido por las rutas brasileñas. De comprobarse alguna multa, los uniformados retienen la documentación del vehículo e invitan a los conductores a abonar el monto de la infracción para seguir de viaje. “Si el turista no paga, no puede salir del país”, agregó Neundorf.

Ayer, cinco vehículos fueron detectados con infracciones a las leyes de tránsito brasileña, incluso algunos se sorprendieron cuando la base de datos arrojó una multa de años anteriores. Es sabido que en las diferentes rutas del vecino país, camino a las playas, existen innumerables radares de control de velocidad, en la mayoría de los casos con lector electrónico y las multas que se detectaron fueron por no respetar las indicaciones. La Policía Militar no está autorizada a cobrar la multa, sino que deben dirigirse hasta organismos de tránsito para saldar la deuda y una vez verificado el pago, puede seguir viaje.

Si el turista se encuentra en Brasil o tiene planificado viajar hacia playas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina o Paraná, se recomienda verificar previamente si su vehículo no está registrado como infractor, en las diferentes páginas de internet oficial de los organismos de tránsito. En el Estado Río Grande do Sul el sitio es: http://detran.rs.gov.br/ Y para el Estado de Santa Catarina: http://www.detran.sc.gov.br/

