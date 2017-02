“Nunca perdí la esperanza de saber qué pasó con mi hijo” dijo la mamá de Cristian Schaerer

Pompeya Gómez consternada por la noticia de la detención de Rodolfo José Lohrman y José “Potrillo” Horacio Maidana, quienes fueron detenidos hoy en la ciudad de Aveiro, Portugal. “Estoy emocionada y llorando de alegría porque nunca perdí ni voy a perder la esperanza de encontrar a mi hijo”, dijo.

En una entrevista concedida a Radio Sudamericana de Corrientes, la mamá de Cristian dijo que hoy es un día feliz. “Estoy muy emocionada llorando de alegría porque nunca voy a perder la fe y esperanza de encontrar a mi hijo, eso me mantiene viva. Yo pensaba que este hombre no iba a caer porque tenía protección de alguien pero aún así no perdí nunca la fe y la esperanza porque hay una justicia divina. Hay que saber esperar y tener fe”.

Dijo que su primera reacción fue corroborar si la novedad era cierta. “Cuando se confirmó lloré de felicidad. Me llamó mi hijo, me llamaron los amigos de Cristian, me llaman los medios. Es una felicidad para todos, porque este Lohrman es una persona que hizo tanto daño a tantas familias, secuestró muchas personas en Paraguay Dios quiera que nos pueda decir algo de mi hijo, nunca dejé de rezar todo el día rezando. Rezo el rosario, cuando me levanto y estoy mal rezo y empiezo la vida otra vez esperando tener una noticia como esta”.