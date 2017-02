La CGT de Misiones participará de la movilización pautada para marzo

Respecto a la medida que tomo la CGT a nivel Nacional de realizar un paro en la segunda quincena de marzo y la movilización prevista para el 6 del mismo mes, donde también se suma el gremio de UTA, el titular de la CGT Misiones, José Milcíades Giménez dijo que: “particularmente era necesario esta medida de fuerza porque lo que se había acordado no se cumple, pedimos que a la gente no se la eche y no cumplieron”.

José Milciades Gimenez (Radio Libertad)

El referente de la central sindical, confirmó la presencia de la sede misionera tanto en la movilización como al paro, y explicó cuáles son los principales reclamos al Gobierno Nacional: “el impuesto a las ganancias, que el verdadero nombre que debe tener es impuesto al trabajo” y agregó, “no se trabaja sobre el alto costo impositivo que hay, que es el verdadero problema que nos está trabando e impide que la fuente de trabajo pueda arrancar”. Y afirmó “que las medidas que se están llevando adelante por el ejecutivo nacional están perjudicando al movimiento obrero argentino”.

La movilización se va a concentrar en Capital Federal y por el momento afirmó Giménez que el pedido de los principales conductores de la CGT, es que todos los gremios se trasladen allá conformando una única movilización ya que allá “esta la punta del ovillo para que luego afecte a todo el país”.

Asimismo también trato el cuestionado tema del techo de las paritarias, respecto a este tema, aclaró, “eso ya quedó claro que no hay techo, quien puede poner techo a las paritarias cuando no sabemos en qué número vamos a estar, cada organización gremial debe tener la responsabilidad de sentarse con quien los emplean y discutir cual debe ser el número para que puedan restablecer la ganancias sus trabajadores”. De manera contundente recalcó, “no podemos poner un techo cuando la economía no está equilibrada”. Y remarcó el tema que estuvo en la agenda gremial en el último tiempo, “ganancias es lo que debemos tratar en una paritaria y hasta ahora lo único que estamos haciendo es tratar de achicar lo que ya estamos perdiendo”.

Por su parte el gremialista disparó, “el Peronismo es el único que puede dar una verdadera justicia social a los que no tienen, y me remito a las políticas que se implementaron ahora que enriquecen más a los que tienen”. En cuanto al Gobierno nacional, dijo, “hoy queremos que al gobierno le vaya bien tanto nacional como provincial porque si a ellos le va bien al pueblo también y para que eso ocurra se deben tomar resoluciones políticas que beneficien al sector trabajador y a la industria, porque abriendo las industrias es donde vamos a achicar la gran desocupación que hay”.