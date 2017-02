El presidente de EMSA anunció que por ahora no habrá aumentos de luz en Misiones

Sergio Ferreira aclaró que “cuando llegue la notificación oficial se tendrá que evaluar de qué manera va a impactar en el costo para los usuarios de Misiones”.

Sergio Ferreira (Radio Libertad)

El presidente de EMSA, Sergio “Pity” Ferreira anunció hoy que todavía no recibieron la notificación oficial con el nuevo cuadro tarifario anunciado por el Gobierno Nacional y que, hasta tanto no se oficialice dicho anuncio no habrá aumentos en la provincia. No obstante, advirtió que cuando llegue la notificación oficial se tendrá que evaluar de qué manera va a impactar en el costo para los usuarios de Misiones. Ferreira estuvo este viernes en Iguazú encabezando una asamblea abierta con los vecinos, donde también anunció el comienzo de importantes obras para dar solución a la crisis energética en la ciudad de las Cataratas.

“Hasta ahora todo lo que tenemos es lo que vimos por televisión”, dijo con relación a los anuncios efectuados por el Secretario de Energía, Juan José Aranguren sobre el aumento de la tarifa de electricidad. Además agregó que “el anuncio del Estado Nacional es por aumentos en el precio mayorista, en el transporte y en la distribución, además de haber eliminando los subsidios que antes absorbía el estado”.

En ese sentido, Ferreira dijo que la tarifa en Misiones no subió y que las facturas llegaron con valores superiores a las anteriores porque lo que aumentó fue el consumo. “Consumimos más energía: mientras que hasta hace poco se consumía en promedio 370 kv en un hogar tipo ahora se consumen 500 kv”, informó

El presidente del Directorio de la empresa de energía provincial se refirió también al esquema de la tarifa social, aportando como dato que Misiones tiene muchos menos beneficiarios en esa categoría que otras provincias de la región, como el caso de Formosa, donde el 83 % de los habitantes gozan de esa subvención. “En Misiones el 40 % del total de usuarios tienen ese beneficio, que está destinado a los sectores de menores ingresos”, mencionó

Luego volvió a insistir con que “por ahora EMSA no aumentó la tarifa. Oficialmente no llegó la notificación. Cuando llegue vamos a anunciar de qué manera va a impactar en el cuadro tarifario provincial”

“Me peleo en Buenos Aires, porque somos el furgón de cola del país. Lo digo porque algunos piensan que el aire acondicionado es un lujo”, dijo Ferreira con relación a la prescripción hecha por Aranguren para optimizar el consumo de energía, sugiriendo restringir el uso de artefactos eléctricos, como la televisión, la plancha, la computadora y el aire acondicionado.

También hizo referencia a las inversiones que la empresa realizó para llevar electricidad a todos los habitantes: “Misiones fue la provincia que más inversión hizo por habitante en transmisión, teniendo en cuenta que un kilómetro de tendido de una línea de 132 mil voltios cuesta 280 mil dólares”, señaló