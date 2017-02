Posadas: falleció un joven que había sido apuñalado en plena calle y la viuda exigió una dura condena para el agresor

Ezequiel Padilla (26) agonizó desde el 1 al 30 de enero. Ese día, a las 12.30, expiró. La puñalada letal que le dieron en el abdomen había causado heridas letales y los esfuerzos que hicieron los médicos del hospital Madariaga no alcanzaron para salvarlo. El presunto autor, un ciudadano paraguayo de poco más de 40 años, ya está preso. Ahora la imputación cambiará de “lesiones gravísimas” a “homicidio”.

El motivo del ataque nunca quedó claro. Un vecino de la víctima contó a los investigadores que el atacante se acercó al muchacho y le pidió un cigarrillo y como la respuesta fue negativa, sobrevino la agresión.

Vanesa Rodríguez, la pareja de Ezequiel, le contó a Radio Libertad los pormenores de la pesadilla que atravesó.

“Le perforó el hígado y otros órganos. El ataque fue sobre la avenida Chacabuco, a eso de las 9. El lugar está a una cuadra de casa”, dijo la mujer, madre de una nena de cinco años y con un embarazo de siete meses y medio. “Mi nena no para de preguntar por su papá”, repitió varias veces.

“Estuvo agonizando en el hospital Madariaga desde el día que lo ingresaron. Primero lo operaron durante seis horas para salvarlo. Después pasó a terapia intensiva, donde siempre estuvo sedado e intubado”, recordó.

Sobre el atacante, Vanesa apuntó que el vecino que estaba con Ezequiel reconoció al agresor como un antiguo poblador del barrio. Ese testigo contó que el violento quiso seguir apuñalando a la víctima, pero que desistió porque él le arrojó lo que tenía a mano para pararlo.

“El atacante está detenido. Cayó a la semana y media del hecho. Otro vecino que buscaba botellas en la zona de Pediatría viejo lo vio y avisó a la Policía. El asesino estaba tomando tereré con su mujer. No sabemos qué hacía ahí. Su mujer luego de eso se fue de la provincia, a Buenos Aires”, contó la viuda.

“Nos llegó versiones de que lo quieren excarcelar. Nosotros queremos que sea condenado. Exigimos justicia”, enfatizó.

Por lo que se sabe hasta el momento, Ezequiel ni siquiera discutió con el agresor. “Él iba hacia la casa de su hermano, porque quería que las dos familias fueran juntas al agua para celebrar la llegada del año nuevo”, evocó Vanesa.

, pareja de Ezequiel Padilla (Radio Libertad)