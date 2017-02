Schwartzman confirmó que jugará la Davis y Argentina despejó su principal incógnita

El tenista, 53 en el ranking mundial de la ATP, está afectado por una contractura en el músculo plantar delgado derecho, y por esa razón no trabajó con intensidad durante los dos primeros días de la semana.

El tenista Diego Schwartzman, afectado por una molestia muscular, confirmó este miércoles que jugará para la Argentina la serie de la ronda inicial del Grupo Mundial de la Copa Davis ante Italia, entre el viernes y domingo próximos, que tendrá como escenario el Parque Sarmiento y el equipo local iniciará la defensa del título.

“Estaré en el equipo, la decisión la tomé porque la pierna mejoró mucho, no siento dolor y estoy preparado para rendir al máximo”, explicó el “Peque” Schwartzman, de 24 años, en una entrevista que concedió a Télam en la carpa de prensa montada especialmente en el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra.

Schwartzman, 53 en el ranking mundial de la ATP, está afectado por una contractura en el músculo plantar delgado derecho, y por esa razón no trabajó con intensidad durante los dos primeros días de la semana, aunque sí lo hizo hoy en una práctica con el sparring del equipo, el santafecino Federico Coria (249).

Durante el ensayo en la cancha central, el “Peque” se movió con mayor intensidad que los días previos bajo la atenta mirada de su entrenador, el ex tenista Juan Ignacio Chela, del capitán Daniel Orsanic y el subcapitán Mariano Hood.

“Me preparé desde que ‘Orsa’ me avisó que iba a formar parte del equipo. Cuidé cada detalle y lamentablemente tuve este problema que me hizo bajar la intensidad, pero el músculo mejoró mucho y no arriesgaría representando a mi país, por eso tomé la decisión de jugar”, enfatizó el tenista en diálogo con Télam.

Con la confirmación de Schwartzman, Argentina tendrá más variantes sumados a los que ya estaban, Leonardo Mayer (147), Carlos Berlocq (81) y Guido Pella (84), aunque ahora Orsanic deberá diagramar una estrategia para definir los dos que saltarán a la cancha el viernes para asumir los puntos iniciales.

“En principio iba a jugar el viernes, pero ahora deberá decidirlo Orsanic, si me incluye o bien prefiere que lo haga el sábado o el domingo”, añadió Schwartzman, quien cumplió en 2016 el mejor año de su carrera y ganó su único título hasta el momento en el ATP de Estambul, tras superar en la final al búlgaro Grigor Dimitrov.

Italia, por su parte, espera con todo definido, ya que el capitán Corrado Barazzutti tiene como tenista insignia a Fabio Fognini (48) y otros dos buenos como Andreas Seppi (68) y Paolo Lorenzi (43), más un especialista en dobles como Simone Bolelli, quien fue octavo en el ranking de la especialidad en 2015.

“Italia es duro en la Davis. Fognini es su mejor jugador aunque depende de cómo se levante ese día, y además se entiende en el dobles con Bolelli, mientras que Lorenzi es aguerrido, trabaja todos los puntos y si uno se pone nervioso es complicado, Seppi tiene talento pero este tipo de canchas no favorecen su juego”, analizó el “Peque” Schwartzman.

El tenista surgido en el Club Náutico Hacoaj se refirió también a las ausencias en el equipo argentino, las de Juan Martín Del Potro (38) y Federico Delbonis (49), las figuras excluyentes en Zagreb, en la final que se le ganó a Croacia por 3-2 en noviembre de 2016.

“La falta de ‘Delpo’ es importante, no podemos ocultarlo. Si está en el equipo todas las miradas van hacia él, y también toda la presión. Delbonis también logró triunfos increíbles y creo que dependerá de nosotros que no se noten sus ausencias”, reflexionó Schwartzman.

El tenista jugó tres partidos de Copa Davis, todos en 2015 y con derrotas, aunque se trató de paradas difíciles como el belga David Goffin en Bruselas sobre carpeta indoor, o los ‘top ten’ en dobles Bruno Soarez y Marcelo Melo en la serie que se le ganó a Brasil en Tecnópolis.

“Estoy siendo muy regular en el circuito, eso me dio mucha confianza, también mejoré mi nivel tenístico y sobre todo el mental”, explicó Schwartzman, quien también perdió con el serbio Dusan Lajovic en la serie de cuartos de final que Argentina ganó en Tecnóplis en julio de 2015.

Argentina completará una nueva sesión de práctica en doble turno y el capitán Orsanic decidirá en las próximas horas los nombres de los tenistas que asumirán los puntos del viernes, que por lo visto en el Parque Sarmiento serían el bahiense Pella y el correntino Mayer.

El misterio se develará mañana desde las 11 en la ceremonia de sorteo del orden de juego de la serie que se efectuará en la sala de Conferencias del Parque Sarmiento, y quedarán definidos los tenistas que asumirán los cinco puntos de la eliminatoria.

Los partidos se jugarán a partir del viernes a las 11 los dos primeros singles y el sábado desde las 12 el punto de dobles.

El domingo nuevamente desde las 11 se jugarán los dos singles restantes.

El ganador de la serie entre Argentina e Italia jugará en cuartos de final el 7, 8 y 9 de abril ante el vencedor de la eliminatoria que animarán el próximo fin de semana en Frankfurt el local Alemania y Bélgica.

Por su parte, la “Ensaladera de Plata”, el trofeo que conquistó en forma brillante la Argentina en Zagreb el 27 de noviembre pasado tras superar en la final a Croacia por 3-2, será exhibido al público el viernes, sábado y domingo próximos durante la serie de Copa Davis ante Italia, en las instalaciones del Parque Sarmiento.

“Queremos que la gente pueda verlo y vamos a instrumentar la forma de que también puedan fotografiarse con el trofeo. Estará disponible durante los tres días de la serie ante Italia”, explicó a Télam Diego Gutiérrez, el vicepresidente segundo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La presencia del trofeo será un incentivo más para el público que acudirá a presenciar la serie en la cancha especialmente montada en el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra, donde Argentina iniciará la defensa del título que llegó luego de cuatro finales perdidas, en 1981, 2006, 2008 y 2011.

La Copa Davis llegó al país en diciembre del año pasado enviado por la Federación Internacional de Tennis (ITF) y Argentina lo conservará durante un año.

Argentina conquistó la Copa Davis en 2016 tras una campaña brillante que incluyó cuatro victorias en Europa, sobre Polonia (3-2) en Gdansk, Italia (3-1) en Pesaro, Gran Bretaña (3-2) en Glasgow y Croacia (3-2) en Zagreb.