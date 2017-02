Ayer se realizó una asamblea general de productores yerbateros en San Vicente donde se puso de manifiesto la grave situación que atraviesa el sector. Cristian Klingbeil, vicepresidente de la Asociación Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) contó en Radio Libertad que hay venta en negro y reclaman más controles para que “se elimine la venta en negro”.

Cristian Klingbeil dijo que la reunión de ayer tuvo la participación de productores, intendentes de varias localidades como también autoridades provinciales y del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Sostuvo que lo que se planteó en términos generales es que a un año de la reunión que se realizó en San Pedro no hubo cambios significativos y la situación dista económica del primer eslabón en la cadena de producción de la yerba mate es gravísima.

“Hoy estamos peor que antes del comienzo de la zafra del año pasado. Cuando se fijó el irrisorio de 5,10 pesos que hoy se está pagando 2,60. En la zona centro las principales empresas correntinas, emiten la publicidad por la radio de que compran yerba al contado a 2,60 pesos. Acopia la hoja verde y se la lleva a Corrientes. No se controla nada, ni el INYM, ni Rentas, ni la AFIP. Acá el único que no puede hacer lo que quiere es el colono, porque el resto se hace unfestín impresionante”, aseveró.

Klingbeil contó que no se entiende cómo la yerba que se comercializa y que incluso sale con exceso de hoja, se detecte después con exceso de palo. “Se agrega el palo y es porque no hay controles. También se analiza que no haya más zafra en el verano para acomodar la oferta y la demanda. Hoy se habla de que hay yerba de sobra y creemos que esto es una excusa para pagar menos. Existe el exceso de stock y se calcula que es para unos 11 meses. Hablamos con las autoridades y creen que n es más de 50 millones de pesos en kilos de yerba cantada. No por eso se va a pagar el precio que se le ocurra”.

El dirigente sostuvo que la venta que se realiza a 2,60 pesos es totalmente en negro y que no le consta que se le haga firmar por 5,10 pesos a los productores. A la hora de analizar porque el colono accede a este precio fue tajante y dijo que no tiene alternativa.

“La situación en las colonias es grave el productor ya vendió todo y no tiene para subsistir. Eso genera desesperación”, indicó.

Puntualmente sobre cómo sigue la cuestión, dijo que aguardarán dos semanas más y antes de fin de mes se prevé una reunión con la gente del INYM para ver cómo solucionan los reclamos, que se fije el precio para este año y que de ello dependerá el inicio de la zafra previsto para mediados de marzo.

“La tercera semana de febrero iríamos a buscar respuestas al INYM, ver, escuchar que soluciones tienen y si no hay novedadesse estará analizando una medida de protesta pero algo se tiene que hacer. El colono que está tan desesperado y termina regalando su producción no tiene alternativa, mal vende la yerba y no sé cómo va a llegar a fin de año. Es un desastre es una de las peores zafras que yo me acuerdo. Al colono no le queda más nada que vender la chacra y trasladarse a una villa del costado de una ciudad. Pedimos que se respete la grilla del INYM, esos 5,10 pesos que inclusive es una burla, para todos, nadie respeta. Hoy el colono se ve limitado y está muy complicado”.