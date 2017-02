Posadas: se tiró al río para matarse y los policías le salvaron la vida

Policías auxiliaron a un hombre que se había lanzado al Paraná para matarse, en Posadas.

Sucedió anoche cerca de las 23, en jurisdicción de la comisaría 12da. Un joven de 20 años, llamado Alfredo O. y quien había ido a pescar a la costa, avisó a la fuerza de seguridad que había escuchado el llamado de auxilio de una persona que se encontraba en el curso de agua.

Efectivos del Comando Oeste acudieron al lugar y luego de atravesar un trillo, vieron a 40 metros de la costa a quien luego identificaron como Sebastián Ernesto C. (44). Estaba a mercerd de la correntada, en cercanías de la avenida Urquiza. El hombre se había arrojado al río, aparentemente ebrio y con intenciones de quitarse la vida, no sabiendo nadar. “Auxilio Policía, auxilio… no quiero morir, no sé nadar, por favor”, imploraba, desesperado.

Un oficial y un suboficial se metieron al río y con mucho esfuerzo, sacaron al hombre. Una vez en tierra, contó que tenía problemas sentimentales. Se cree que estaba bajo los efectos de alcohol y algún otro alucinógeno. Como seguía con intenciones de matarse, lo resguardaron en la comisaría 12da.

