Niñera violenta: “El video te da ganas de salir corriendo y golpear a esa mujer”, dijo la madre de las nenas

Patricia es la madre de las dos nenas agredidas por una joven niñera en Puerto Iguazú. Con todo el dolor del alma, detalló cómo descubrió que sus hijas eran golpeadas por quien debía cuidarlas. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la casa, dejó al descubierto el horror. “El video te da ganas de salir corriendo y golpear a esa mujer”, afirmó.

La mujer, que trabaja en una estética de la localidad, dijo que Yulisa Encina (18) trabajó en su casa alrededor de tres meses y que recién cuando notó un cambio de conducta en las chiquitas, sobre todo en la menor, decidió seguirla más de cerca.

“Notamos mucho el cambio de mi hija más chica, de un año y cuatro meses. Era mimosa y luego se volvió muy agresiva. Llegábamos y nos empezaba a pegar. Nunca hacía eso”, detalló.

“Una vecina nos advirtió que tuviéramos cuidado con la chica. No sospechábamos porque primero las nenas querían a la niñera, la abrazaban cuando llegaba. La niñera era nuestra vecina la chica. Jugaba con las nenas”, dijo Patricia a FM Show de Posadas.

La madre contó que en la residencia instalaron ocho cámaras de seguridad y que incluso Yulisa sabía de su existencia. “Cuando las colocamos, le avisé. Y me recriminó que lo hacíamos porque no le teníamos confianza. Entonces recuerdo haberle dicho que en realidad era para ayudarla, para que vigilara a las niñas cuando tenía que moverse a otro lugar de la casa”, añadió.

“En las imágenes vimos los golpes y empujones. También que se pasaba toda la hora con el celular y ni siquiera le cocinaba a las nenas”, precisó Patricia.

Entre lágrimas, la madre de las pequeñas dijo que con el correr de las horas, más que bronca sintió lástima por Yulisa.

La niñera, tras la denuncia que la mamá de las víctimas hizo ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V, fue arrestada y puesta a disposición de la Justicia.

“Mi marido se puso como loco cuando se enteró. Quiso salir a buscarla, pero chocó el auto contra un árbol y no pudo”, recordó.

Patricia confía en la Justicia, aunque admitió: “Está detenida, pero no creo que por mucho tiempo”.

, madre de las niñas golpeadas (FM Show)