Niñera golpeadora: “No lo puedo creer pero mi hija tiene que pagar por lo que hizo”

Graciela, la madre de Yuliza Encina (18), la niñera que fue filmada golepeando a una niña de 2 años, relató que cuando vio el video “me destrocé, me siento muy mal como madre. Nosotros no la criamos de esa manera”.

Graciela, madre de Yuliza (CVI Noticias)

En diálogo con CVI Noticias, Graciela dijo que: “Yo no puedo creer lo que hizo mi hija, ella tiene que pagar por lo que hizo, me duele mucho lo que hizo, ella no es así, no se qué se le pasó por cabeza”. Agregó que Yuliza “está muy arrepentida, nosotros vivimos violencia en la familia y quizás de tanto trastorno que vivió mi hija, puede haberle afectado.Ella no tiene antecedentes, no tiene maldad, pero realmente no se qué le paso en ese momento”.

La noticia trascendió ayer cuando se viralizó el video de la niñera golpeando a una pequeña de dos años en Puerto Iguazú. La filmación fue posible gracias a una de las 15 cámaras que existen en el domicilio y según Graciela, su hija sabía de la existencia de las cámaras. “Cuando vi el video me destroce, me siento muy mal como madre, nosotros no la criamos de esa manera”.

Por último, la avergonzada madre reiteró que: “lamento mucho lo que pasó y esa actitud que tuvo mi hija no es buena y me pongo a disposición de la madre de las nenas.