Contrató a un hombre para que matara a toda su familia. Pero nunca imaginó el final

Esta familia en Kentucky, Estados Unidos, estaba compuesta por un hijo, una hija y sus dos padres. Al parecer eran una familia feliz y así lo creían todos los que alguna vez los conocieron. Pero Ryan Champion, el mayor de 38 años, no lo pensó así.

Contrato a Vito Riservato, de 22 (sicario) para que se encargara de darle un tiro a toda su familia sin que él estuviera presente.

Tanto fue su locura, que incluso cuando Riservato, el sicario, cumplió con su trabajo, se encargó de matarlo de todas formas.

Su familia entera compuesta por: Lindsey Champion, Joy Champion y Emily Champion fallecieron en las manos de la persona que pensaron era la que más amaban.

“Esa parte de una persona que te hace humano te falta. Solo te importas tú mismo. No tienes corazón, no tienes alma, no tienes compasión”dijo una de las hermanas de Champion en el juicio.