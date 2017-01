Otro misionero encabeza la lista de represores profugos

El periodista Carlos Luis Carvallo encabeza la lista del programa “Buscar” del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Naciòn. El programa presenta los datos de los prófugos de acusados de delitos de Lesa Humanidad, así como las recompensas ofrecidas.

El programa Nacional de Coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia por delitos de Lesa Humanidad aún cuenta con unas 40 personas buscadas por distintos delitos durante la última dictadura militar.

La Ley 26.375 crea un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante, para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.

La identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial, es mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura, bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.

Cabe destacar que pueden ser denunciantes los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento de la Ley 26.375 se informa que para acceder al Fondo de Recompensas deberá comunicarse por teléfono con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Juscticia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, llamando al (011) 5300-4020.

CARLOS LUIS CARVALLO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Carlos Luis Carvallo. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 13012811/2011, caratulada “NN s/privación Ilegal Libertad agravada Art. 142 Inc. 5 – vejación o apremios ilegales (Art. 144 bis Inc. 2) Imposición de tortura agravada (Art. 144 Ter Inc. 2)”, que tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, Secretaría de Derechos Humanos, Provincia de Entre Ríos.

RECIO RAMÓN ABEL

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de RECIO Ramón Abel . La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: N° 6806/2014 “IMPUTADO: BALLA, JORGE ALBERTO Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS O MAS PERSONAS DENUNCIANTE: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS” que tramita ante el JUZGADO FEDERAL N° 1 de Santa Fe.

CARLOS SANTIAGO CASTILLO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Carlos Santiago Castillo. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº FMZ 17520/2014, caratulada “Denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal (…) s/privación ilegal de la libertad (…)”, que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, Secretaría Penal Nº 4.

HUGO LUIS ZALAZAR

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Hugo Luis Zalazar. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº FMZ 14000591/2009, caratulados “Destacamento de Inteligencia 144”, causas “F” que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Mendoza.

JOSÉ IGNACIO SARAVIA DAY

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de José Ignacio Saravia Day. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Incidente Nº 18, caratulado “Imputado: Saravia Day, José Ignacio s/legajo de investigación” que corre por cuerda en causa Nº 21/2013 que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata.

ROBERTO RAÚL SQUIRO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Roberto Raúl Squiro. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: expediente Nº FRO 43000367/2003 dentro del “Legajo de investigación de Guerrieri, Pascual Oscar en autos Guerrieri, Pascual Oscar por homicidio agravado p/el concurso de dos o más personas, privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. A); imposición de tortura (art. 144 ter. Inc. 1)” que tramita en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Santa Fe.

GUILLERMO CAMPANILLE

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Guillermo Campanille. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: FMZ 14000015/2004/26 caratulada “Legajo de Búsqueda de CAMPANILLE, Guillermo” desprendida de los autos FMZ 14000015/2004 caratulados “Santamaría, Juan Carlos Alberto y ots. s/Av.Inf. Art. 144 bis del C.P.-CCD Dependientes de la Fuerza Aérea” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, Secretaría Penal “F”.

MARCELO CINTO COURTAUX

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Marcelo Cinto Courtaux. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Legajo de Búsqueda de Marcelo CINTO COURTAUX” correspondiente a la causa Nº 4012 caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.” que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín.

DANIEL ALBERTO SOTOMAYOR

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Daniel Alberto Sotomayor. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Legajo de Búsqueda de Alberto Daniel SOTOMAYOR” correspondiente a la causa Nº 4012 caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.” que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín.

HORACIO GONZÁLEZ LLANOS

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Horacio González Llanos. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 4447/139 caratulado “Incidente de Búsqueda (GONZALEZ LLANOS)” en la causa Nº 4447 caratulada “MALUGANI, Juan Carlos – PERTUSIO, Roberto Luis y otros s/Homicidio Calificado” que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

LUIS ESTEBAN KYBURG

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Luis Esteban Kyburg. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 4447/140 caratulado “Incidente de Búsqueda (Kyburg)” en la causa Nº 4447, caratulada “Malugani Juan Carlos-Pertusio Roberto Luis y otros s/Homicidio Calificado” que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

HUMBERTO ROMERO TELLO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Humberto Romero Tello. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: FMZ-42019612/2012, caratulados: “BAEZ MALBEC, MIGUEL ÁNGEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144BIS INC.1), VEJACION O APREMIOS ILEGALES (ART.144 BIS INC.2), ASOCIACION ILICITA, ROBO CON ARMAS, HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO, ALEVOSIA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS O MAS PERSONAS Y VIOLACION CON FUERZA O INTIMIDACION” que tramita en el Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

ALBERTO HORACIO SILVA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Alberto Horacio Silva. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº A-19.612, “Fiscal c/Báez, Miguel Ángel y otros p/ Av. Inf. Delitos de Lesa Humanidad” que tramita en el Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

EMILIO ALBERTO RIMOLDI FRAGA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Emilio Alberto Rimoldi Fraga. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 75, caratulada “Zuñiga Martín Eduardo, Rimoldi Fraga Emilio y otros s/homicidio, privación ilegal de la libertad, lesiones gravísimas, tormentos y robo”. Incidente Nº 75/1 “PSA S/Capturas” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 La Plata.

ANGEL ERVINO SPADA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Angel Ervino Spada. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 3119, caratulada “Spada, Ángel Ervino y otros s/asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, etc…” que tramita en el Tribunal Oral Federal de Formosa.

GUILLERMO MARIO OCAMPO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Guillermo Mario Ocampo. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº A-19.612, caratulados: “Fiscal c/Báez, Miguel Ángel y otros p/ Av. Inf. Delitos de Lesa Humanidad” que tramita en el Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

JOSÉ OSVALDO RIVEIRO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de José Osvaldo Riveiro. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 836-F, caratulados: “Legajo de Búsqueda de José Osvaldo RIVEIRO en As. 591-F” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza.

JORGE LINARES

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Jorge Linares. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº A-19.612 “Fiscal c/ BAEZ, Miguel Ángel y otros p/ av. Inf. Delitos de lesa humanidad” que tramita en el Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

JOSÉ LUIS PIEDRA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de José Luis Piedra. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 837-F, caratulados: “Legajo de Búsqueda de José Luis PIEDRA en As. 591-F” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza.

VICENTE OMAR NAVARRO MOYANO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Vicente Omar Navarro Moyano. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 835-F, caratulados: “Legajo de Búsqueda de Vicente Omar NAVARRO MOYANO en As. 591 -F” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza.

HÉCTOR ADÁN GIMENEZ

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Héctor Adán Gimenez. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº A-19.612 caratulada “Fiscal c/Báez, Miguel Ángel y otros p/ Av. Inf. Delitos de Lesa Humanidad” que tramita en el Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

WALTER TOMÁS EICHHORN

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Walter Tomás Eichhorn. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 838-F, caratulados: “Legajo de Búsqueda de Walter Tomás EICHHORN”, quien se encuentra imputado en autos Nº 95-F, caratulados: “CCD Dependientes del Ejército Argentino” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza.

RICARDO ALEKS

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Ricardo Aleks. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 816-F, caratulada “Legajo de búsqueda de Ricardo ALEKS en As. 656-F…” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza.

MIGUEL ÁNGEL BRITOS

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Miguel Ángel Britos. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 14.216, caratulada: “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad, homicidio…” que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 C.A.B.A.

CARLOS ALBERTO ARROYO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Carlos Alberto Arroyo. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 1067 “Stricker, Carlos Andrés por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio reiterado agravado a Yotti, Gustavo Marcelo y otros en Área controlada Oper. Cuerpo Ejército V” -ex Causa 05/07- que tramita en el Tribunal Oral Federal Subrogante de Bahía Blanca.

EDUARDO REBECHI

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Eduardo Rebechi. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Legajo de Notas Varias”, relacionado en la causa Nº 367/03 y acumulados caratulada “Guerrieri, Pascual Oscar y otros s/ privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física” que tramita en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

JORGE LUIS GARCÍA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Jorge Luis García. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Nº 16 (Ex 19057) caratulada “DUPUY, Abel David y otros s/Torturas (desprendimiento causa No 15275 y 18857) que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 La Plata.

RUBÉN EDUARDO ALCURI

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Rubén Eduardo Alcuri. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Autos Nº 07/11 caratulados “Patti, Luis Abelardo; Spataro, Juan Amadeo; Diéguez, Rodolfo; Bignone, Reinaldo Benito; Espóstio, Eduardo; Trimarco, Juan Carlos; Verplatsen, Fernando; Nicolaides, Cristino; Guerrieri, Oscar Pascual y otros s/ Homicidio en perjuicio de Pereira Rossi, Eduardo Daniel y de cambiaso, Eduardo Agustín” que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás.

MARIO ALFREDO SANDOVAL

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Mario Alfredo Sandoval. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Causa: Nº 14.217/03 caratulada “E.S.M.A s/ Delito de Acción Pública” que tramita en el Juzgado Federal Nº 12 de C.A.B.A.

EDUARDO SALVADOR ULLÚA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Eduardo Salvador Ullúa. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Incidente de búsqueda” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata.

MIGUEL ANGEL GARCÍA MORENO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Miguel Angel García Moreno. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Incidente Nº 982 (61) caratulado: “Incidente de búsqueda de García Moreno, Miguel Ángel” que tramita en el Tribunal Oral Federal Subrogante de Bahía Blanca.

CARLOS GABRIEL JESÚS ISACH

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Carlos Gabriel Jesús Isach. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Guerrieri, Pascual Oscar y Otros s/privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física” que tramita en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

CÉSAR HERIBERTO PERALTA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de César Heriberto Peralta. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Feced, Agustín y otros s/homicidio, violación y torturas” que tramita en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

ANTONIO TUTTOLOMUNDO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Antonio Tuttolomundo. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Altamirano, Carlos Ulpiano y otros s/privación ilegítima de la libertad, amenazas, torturas y homicidio (Caso: Galdame) que tramita en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Santa Fe.

CARLOS LUIS MALATTO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Carlos Luis Malatto. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Autos Nº 1077-M-2011. “C/Martel, Osvaldo Benito y otros por averiguación inf. delitos de lesa humanidad” que tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de San Juan.

TEODORO ANÍBAL GAUTO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Teodoro Aníbal Gauto. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Expte. Nº 16.419 “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 La Plata.

RICARDO JOAQUÍN MOLINA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Ricardo Joaquín Molina. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: “Investigación de Delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahia Blanca.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ SARMIENTO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Juan Carlos Vázquez Sarmiento. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: Juan Carlos, Vázquez Sarmiento y otros s/ sustracción de menores que tramita en el Juzgado Federal Nº 6 de C.A.B.A.

JUAN CARLOS LINAREZ

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Juan Carlos Linarez. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: E.S.M.A. s/ delito de acción pública y Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ privación ilegal de la libertad que tramita en el Juzgado Federal Nº 12 de C.A.B.A.

JORGE RAÚL “GASTÓN” VILDOZA

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Jorge Raúl “Gastón” Vildoza. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: ‘E.S.M.A. s/delito de acción pública’ y ‘Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad’ que tramita en el Juzgado Federal Nº 12 de C.A.B.A.

HÉCTOR MARIO SCHWAB

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Héctor Mario Schwab. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: ‘Menéndez, Luciano, Bussi, Antonio y otro s/ Privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Carlos Alberto Rocha’ que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán.

FERNANDO FEDERICO DELGADO

RECOMPENSA: $500000 a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Fernando Federico Delgado. La información suministrada tendrá el carácter de secreto y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva.CAUSA: ‘Delgado Fernando – Cafarello Nicolás s/presunta infracción al Derecho de Gentes’ que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

Fuente Ministerio de Justicia y DD.HH.