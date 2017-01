Niegan que con el programa Precios Transparentes bajen los precios

Alejandro Garzón Maceda, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor habló en Radio República sobre el programa Precios Transparentes puesto en marcha por el Gobierno Nacional que desde mañana obliga a los comercios deben exhibir los costos que implican todas las formas de pago. “No es que bajan los precios sino que se debe aclarar cuál es el precio de contado, en un pago o con débito”, dijo.

Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa al Consumidor. Audio Radio República.

El funcionario explicó que lo que busca la nueva normativa es transparentar los costos. “Normalmente cuando te decían el precio de las cuotas sin interés los comercios te cargaban gastos administrativos, entonces no era el precio real. La idea es que ese 10 o 20 por ciento que se cargaba al precio de la compra con tarjeta, hoy debería descontarse cuando es el precio de contado. Antes le engañaba a los clientes cuando se les decía este es el precio contado en 12 cuotas sin interés. Lo único que va a pasar es transparentar el costo definitivo de la venta al consumidor, lo otro sigue igual. Si compro con débito, crédito en un pago o efectivo tengo que tener el mismo precio. No porque pague en efectivo me tienen que hacer un 20 por ciento de descuento”.

Maceda explicó no se trata de un beneficio sino de es transparentar las ventas que se hacían con tarjeta pero a las que se le cargaban gastos administrativos que no eran revelados. “Tenemos una reunión con la Cámara de Comercio para sacarnos las dudas, deberíamos ver en las vidrieras un precio de lista de contado y si es financiado con la tarjeta de crédito cual es el precio final. Si hay gatos por seguro o gastos administrativos que implica si modifican los costos. Los costos financieros. Lo que antes se le cargaba al consumidor deben informarlo”.

Según sostuvo lo primero que se va a hacer desde la institución y con la Cámara es la capacitación sobre la nueva normativa y posteriormente se verán los controles. “Hay que adaptarse e implementar lo nuevo y no es tan simple. O sea un producto va a salir lo mismo que antes porue no se modifica en nada, eso de que el precio era sin costos o sin interés, era mentira, porque era un precio distinto al de contado. Esos precios sumaban gastos internos y eso lo tienen que transparentar. Lo que dicen el gobierno ese 15 o 20 por ciento que se cargaba al valor real sin informar se va a ver reflejado en el precio de contado. Yo tengo mis serias dudas de que vaya a funcionar y va a depender de cada comercio y como lo haga en cuanto al porcentaje que decida ganar. Lo que va a pasar es que se va a transparentar el costo de las operatorias con financiación. Cabe aclarar también que no es el comercio que deliberadamente suma esos recargos sino que se trata de los costos de las tarjetas de crédito cuando utilizas el sistema de financiación”.