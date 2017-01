Los planteles del Nacional B amenazan con hacer un paro

Los planteles profesionales de la Primera B Nacional se declararon en estado de alerta y se le solicitó a Agremiados “que intervenga en el asunto y acerque una propuesta formal por parte de cada una de las instituciones para sanear la deuda.

“A razón de la realidad del fútbol argentino conocido por la mayoría y particularmente por la situación que viven hoy los clubes del ascenso, los planteles profesionales de los veintitrés (23) equipos de la categoría B Nacional nos encontramos en estado de alerta”, informaron los jugadores de la principal categoría del ascenso de la AFA valiéndose de un comunicado.

Ante deudas que en algunos casos llegan hasta los cinco meses, se le solicitó a Futbolistas Argentinos Agremiados “que intervenga en el asunto y acerque una propuesta formal por parte de cada una de las instituciones para sanear la deuda con los planteles profesionales de la categoría B Nacional teniendo como fecha límite el miércoles 1 de febrero de 2017”.

Se precisa que “de no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución”.