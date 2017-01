Cada vez más Misioneros eligen donar vida a través de la donación voluntaria de sangre

Unos 11.532 donantes voluntarios de sangre se acercaron al Banco de Sangre Central de Misiones en el 2016 para donar vida y en el mismo período se han realizado unas 9.634 extracciones.

El total corresponde a las donaciones y extracciones que se han realizado tanto en las tres postas fijas de extracción del Banco – Posadas(Banco de Sangre Central), Hospital Samic Oberá y Hospital Samic Eldorado- y en las colectas externas que se llevan adelante en las distintas localidades de la provincia.

El coordinador del Banco de Sangre Central de Misiones, doctor Richard Malán, comentó que en cuanto a la promoción se “ha cambiado la modalidad desde hace unos años. Nuestra política es no presionar a las personas para que donen sangre en contraprestación por ejemplo por una cirugía, porque antes si no traía un donante de sangre no se podía operar. Ahora la idea es contar qué hacemos con la sangre, la necesidad y los beneficios, así las personas toman conciencia y generamos más donaciones. De esta manera llegamos a casos de donantes que a veces ni siquiera conocen quién va a recibir la sangre. Esto nos brinda más seguridad porque de alguna manera no hay presión para que la gente done y también nos ayuda en la suficiencia”.

El profesional destacó que llevan adelante aproximadamente 12 colectas de sangres externas por mes, de las cuales 4 son en el interior de la provincia. Trabajan en conjunto con los municipios o con distintas organizaciones (religiosas, universidades, empresas, instituciones) y cuentan con una agenda ya programada para todo el año. “Sabemos que le toca a tal municipio, con tal organización, cuántos donantes aproximadamente irán. Eso hace las cosas más previsibles y nos da tiempo a generar los recursos para organizar estas colectas. Es un trabajo más programado en comparación de años anteriores, cuando se trabajaba más sobre la urgencia”. De esta manera, agregó que logran hacer mejores previsiones de recursos y programar la actividad.

Haciendo hincapié en la importancia y la necesidad de contar con componentes sanguíneos, Malán explicó que “todas estas donaciones entran al banco donde se procesan y elaboran productos derivados de la sangre, como son los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. El plasma se utiliza entre un 10% y 20%, y el excedente se envía a Córdoba a la industria de hemoderivados, ya que tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para la producción de medicamentos de origen humano. A partir de ello recibimos albumina y gammaglobulina, que son dos medicamentos de origen humano, y todo esto sufre un procesamiento que tiene que ver con laboratorios que hacen estudios de infecciones, inmunohematologías y también estamos incorporando la biología molecular”.