Productores yerbateros realizarán mañana una asamblea provincial en San Vicente

Cristian Klingbeil, vicepresidente de la Asociación Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) contó en Radio Libertad que mañana habrá una reunión desde las 10 en el polideportivo de San Vicente. El motivo convocante es aunar criterios para reclamar lo que aún se les adeuda de la zafra anterior y provoca la difícil situación económica de pequeños productores y tareferos. Además buscarán asegurar reglas claras sobre precio, plazos y condiciones óptimas para la próxima zafra del mes de abril.

Klingbeil explicó que la iniciativa de la reunión surgió en San Vicente por la angustiante situación de los pequeños productores, tareferos y cuadrilleros. “Estamos muy complicados hay muchísima gente que todavía no cobro la yerba de la zafra pasada. Además se pagó un precio muy por debajo de lo establecido y le hicieron firmar a precios oficiales. Al industrial le está quedando como mínimo un peso por kilo de hoja verde, son un total de 803 millones de kilos de yerba verde que se cosechó durante el año. A ellos les quedo un peso libre de impuesto. A algunos nos hicieron firmar por 4,80 pesos y nos pagaron por debajo de los 3,80 pesos. Esos 800 millones de pesos le quedó a la molinería libre de impuesto y gratis porque nosotros si tuvimos que pagar los impuestos”, puntualizó.

A ello agregó que en zona centro y en Oberá algunos molineros salieron a comprar yerba canchada a 9 pesos, menos de la mitad fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Esto es una vergüenza y están entrando en las colonias porque no hay plata y las familias no tienen como subsistir. Eso se pone feo porque el productor va al secadero a pedir monedas porque no tiene para la provista, para pagar los impuestos ni para el combustible del auto. Venimos con reuniones desde el año pasado. Queremos tener la seguridad de cuando se comience la zafra se va a pagar el tener precio establecido y se van a cumplir los plazos. Ahora fue la zafriña pero a dediados de abril se estima comienza la zafra gruesa”, dijo.

Asimismo respecto al motivo de los atrasos en los pagos a los indicó que los molineros ponen cmo excusa que hay yerba de sobra y se quejan de la competencia desleal. “Tiran precios más bajos en góndola porque le pide el supermercadista y baja el precio para atrás. La molinería se asegura el porcentaje de ganancias. Industria dice que el comercio le aprieta y los molineros lo hacen con el eslabón más desprotegido. No hay nadie que se ponga la bandera y pelee por nosotros. Pedimos a los funcionarios nacionales a los diputados provinciales que hicieran una cosa e hicieron otra, no sacaron nada. Estamos solos los productores y tareferos también”.

Sobre la situación de las demás zonas contó que mantuvieron reuniones con pares de Campo Viera y han suma preocupación porque están en las mismas condiciones. “Hoy el tarefero y productor pequeño están en la misma situación. Nos reunimos en Campo Viera y vimos que están complicados. En cuanto a los tareferos a pesar de que tienen su gremio no dicen. Sólo hay algunos que se acercan y están en contacto permanente pero incluso tienen representante en el INYM y bien gracias, parece que está todo bien. Deberíamos estar unidos porque estamos todos en la misma”.

Sobre qué pasará mañana fue claro y dijo que no habrá medidas de fuerza ni cortes de ruta. “Lo que haremos será una asamblea para organizar que pasos a seguir, a ver a quien reclamamos y qué reclamamos. Que hacer mientras no haya precios como tiene que ser, lo que pedimos es que se aplica la ley y lo que fijó el INYM, que fue de 5,10 pesos para la hoja verde para esta zafriña y se pagó 2,50 o 2,60 pesos”.

Klingbeil adelantó que muchos intendentes también confirmaron su presencia porque están preocupados por la falta de trabajo y respuesta al reclamo de tantos trabajadores. “Están los intendentes muy preocupados también porque si esto no se soluciona van a tener que salir a buscar bolsitas de mercaderías para los colonos. A todos les conviene que haya trabajo y no tener a los productores o tareferos haciendo cola por una bolsa de mercadería frente al municipio. Veremos si logramos algo antes de que inicie la zafra para que no nos pase lo del té, que tuvo una zafra pésima y no se pagó los 10 centavos de dólar, no había a quien reclamar y tampoco estaban unidos. Desde Andresito manifestaron la idea de no empezar la zafra y creo que esa postura se va a acompañar en toda la zona yerbatera”, aseveró.