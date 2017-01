“No hay ninguna persecución hacia los extranjeros”, dijo Holz sobre los cambios en la Ley de Migraciones

El delegado de Migraciones de Misiones, Manuel Holz, indicó que los cambios en la normativa vigente son de suma utilidad y acortaron los plazos para resolver la situación de extranjeros con problemas delictivos. “Es una nueva herramienta en la lucha contra la delincuencia”, dijo.

Juan Manuel Holz, delegado de Migraciones en Misiones. Audio FM Express.

En declaraciones a FM Express, el funcionario sostuvo que Argentina siempre fue “un país amigable para los extranjeros, pero no para los con problemas delictivos. Hasta el momento no contábamos con esta la normativa pero gracias a la decisión del presidente Mauricio Macri, de ahora en mas, no van a ingresar al país quienes hayan cometido delitos. Serán deportados”.

Asimismo explicó que “los extranjeros que hayan cometido delitos serán deportados inmediatamente y ahora, tendremos los plazos mucho mas acortados. Se transforma más en hechos. Con la posibilidad de que, quienes están presos dentro del país serán deportados para que cumplan su condena fuera del país y no puedan ingresar más”.

A modo informativo indicó que el 33 por ciento de presos son extranjeros involucrados con narcotráfico y trata, lo que genera gastos para el país.

“No hay ninguna persecución hacia los extranjeros. La Argentina está en lucha y la prevención de los delitos. Nuestro país tampoco acepta a cualquier extranjero. Siempre se pide los antecedentes penales aunque antes no existían las herramientas técnicas para acceder a la información, ahora con las herramientas nos permite estar adelante en la lucha contra la delincuencia”, explicó.