Duhalde criticó a Macri y comparó a Cristina con Menem

El ex presidente Eduardo Duhalde, en declaraciones a Radio Libertad, criticó la política económica del gobierno de Cambiemos porque –dijo- generó un déficit fiscal que es impagable. Sin embargo opinó que es muy importante que al oficialismo le vaya bien en las legislativas de este año, porque es un gobierno muy débil.

Eduardo Duhalde (Radio Libertad)

Por otra parte se refirió a la posibilidad de que CFK se presente como candidata y comparó esa posibilidad con lo ocurrido con Carlos Ménem en el 2003. El ex mandatario dialogó con Radio Libertad de Posadas.

Con respecto a la situación económica y financiera que atraviesa la Argentina en el primer año de gobierno de Cambiemos, Duhalde dijo que el 2017 va a ser un año con muchas dificultades porque el crecimiento no va a llegar a los sectores que tiene que llegar, con mucha gente que no llega a cobrar 10 mil pesos por mes.

“Este es un gobierno que tiene muchos problemas en un país que es muy difícil de gobernar y sobre todo se va agravando la posibilidad de gobernar porque cada vez que este gobierno tiene que negociar alguna ley se aumenta el déficit fiscal. Ya tenemos un déficit que es impagable, 300.000 millones de dólares, no se puede pagar, y eso le genera a este gobierno, y al que venga, una situación muy delicada”.

Luego agregó que “la situación es muy difícil por el hecho de que un porcentaje muy alto de la población no llega a ganar 10 mil pesos por mes, eso es muy grave porque cada día los precios aumentan muy rápidamente y las ganancias monopólicas de los productos alimenticios es tremenda, y eso va a generar problemas que, desgraciadamente, no veo como se puedan solucionar rápidamente”

Ante esta problemática, para Eduardo Duhalde el Peronismo no tiene respuesta y dice: “Cristina es Menem del 2003, cuando tenía un piso y un techo que era prácticamente el mismo. No me parece bueno para el justicialismo que el reloj de la historia comience a caminar para atrás porque eso no es bueno, y además hay que terminar con un período de decadencia del justicialismo que no son solo 12 años”.

Para Duhalde la posibilidad de que la ex presidenta se presente como candidata en las elecciones de este año le haría un favor a Macri porque, “más allá del resultado que pueda tener una elección legislativa, Cristina es la contrafigura que Macri necesita”.

“Yo sostengo, con algunas críticas de mis compañeros, que lo que le conviene al país, no a los partidos, es que este gobierno haga una buena elección este año porque ya es un gobierno con un 30 % de representación parlamentaria, es decir es muy débil por definición, pero si además pierde las elecciones quedaría muy debilitado”, opinó el ex presidente.

“Néstor era golpeador”

Eduardo Duhalde se refirió al audio que se filtró, en que se la escucha a la ex presidenta Cristina Kirchner dirigirse de manera agresiva a Oscar Parrilli, ex titular de la AFI. “No me sorprende”, aseveró contundente un Duhalde que además contó que el ex presidente Néstor Kirchner era aún más violento. “Yo lo he vivido estando en España, siendo Abel Posse el embajador allí. El Rey estaba esperándolos para un almuerzo y los Kirchner se demoraban mucho, algo que también era costumbre de ellos. Entonces el embajador le pidió al secretario de Kirchner que le dijera que se apurara y en un momento pasó corriendo el secretario y él tirándole patadas… él era así, tenía ataques de ira, que creo que tienen que ver con su muerte también, porque no hay cuerpo que aguante 4 o 5 ataques de ira por día. Y en esos ataques más de una vez golpeó a sus asistentes. Era golpeador”