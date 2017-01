Federer y Nadal no se dan respiro y la final del Australian Open se define en un quinto set

Roger Federer y Rafael Nadal no se dan respiro y la final del Australian Open se define en un quinto set

El suizo y el español están dos sets por lado y definen el campeón del torneo en un quinto set. Recordemos que en el set definitorio del primer grand slam del año no hay tie briek.

El historial entre ambos favorece a Nadal por 23-11 y la última vez que se cruzaron fue en la final del ATP de Basilea de 2015 que ganó Roger por 6-3, 5-7 y 6-3, aunque esos fríos números no reflejan de ninguna manera los altísimos niveles de emoción, expectativa y admiración que desataron ambos ídolos no solo en Melbourne, sino también en el resto del mundo que sigue el torneo por TV y lo refleja en las redes sociales, el modo moderno de expresarse y comunicarse.