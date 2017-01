Encontraron un barco hundido de la Antigua Roma con una sorprendente carga

Un grupo de pescadores buscaba nuevos bancos de peces para explotar cerca de los límites exteriores del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, al sur de la isla española de Mallorca. Además de la pesca, en las redes se toparon con fragmentos de antiguas vasijas de barro. De inmediato, dieron aviso al Instituto Balear de Estudios de Arqueología Marina (IBEAM) y así empezó el procedimiento.

Al típico proceso de documentación e investigación sobre posibles naufragios en la zona le siguió el uso de la tecnología aplicada a la ciencia. Robots submarinos hicieron un rastreo del fondo del mar y encontraron una gran cantidad de ánforas. Luego de varias inmersiones, los buzos especializados encontraron el barco hundido a 70 metros de profundidad, que data de la época de la Antigua Roma.

Los descubridores explicaron que la dificultad para acceder al naufragio y el hecho de que las aguas formen parte de un parque nacional fueron dos elementos clave para su preservación. “Que nosotros sepamos, es la primera vez que se encuentra un resto de embarcación en aguas españolas completamente inalterado desde su hundimiento”, le dijo Javier Rodríguez, uno de los arqueólogos subacuáticos que participó de la exploración.

Salsa de pescado

El equipo de profesionales que hizo el descubrimiento cree que el barco data del siglo III o IV. El contenido de las 1.000 o 2.000 vasijas de barro podría aportar datos sobre su origen.

Los arqueólogos creen que el barco, que posee 20 metros de eslora, transportaba garo, una salsa hecha con tripas y otros desechos de pescado salado y secado al sol. Según los investigadores, el garo era considerado un manjar y fue un producto muy demandado por la sociedad romana.

Entre el cargamento hay diferentes tipos de vasijas. Se cree que las de mayor tamaño fueron fabricadas en el norte de África y que las más chicas se hacían en el sur de Portugal. Por estos elementos, los investigadores estiman que el barco mercante cubría la ruta entre el norte de África, el sur de Francia o incluso Roma.