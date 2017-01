En el Reino Unido, gobierno y oposición rechazan las medidas migratorias de Trump

La primera ministra británica, Theresa May, mostró un prudente desacuerdo; mientras que el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbin, y el influyente alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, las atacaron con extrema dureza.

May afirmó que “no está de acuerdo” con las nuevas nuevas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Corbyn pidió cancelar la visita del mandatario norteamericano al Reino Unido prevista para este año, y Khan calificó la medida de “vergonzosa y cruel”. Un petitorio, que en minutos ya superó las cien mil firmas, avala el pedido de Corbyn.

Para May, “la política de inmigración en Estados Unidos es una cuestión del gobierno de Estados Unidos, igual que la política de inmigración para este país debe ser establecida por nuestro gobierno”, indicó un vocero de la jefa de Estado.

Sin embargo, precisó: “No estamos de acuerdo con este tipo de enfoque y no es el que nosotros vamos a adoptar”.

May emitió esta declaración con intención de disipar las críticas recibidas en su país por no haberse desmarcado de la decisión adoptada por Trump que prohíbe temporalmente el ingreso de ciudadanos de siete países de población mayoritariamente musulmana, informó la agencia de noticias española EFE.

Por su parte, Corbyn propuso cancelar la visita de Trump al Reino Unido prevista para este año.

“¿Es correcto apoyar a alguien que ha utilizado un horrible lenguaje misógino durante la campaña electoral, horribles ataques contra los musulmanes, y después, por supuesto, la absurda idea de construir un muro entre ellos y su vecino más cercano?”, se preguntó el líder laborista, cuya esposa, Laura Álvarez, es mexicana, en una entrevista brindada a la cadena ITV.

En tanto, Khan calificó la medida como “vergonzosa y cruel”. El alcalde, de origen paquistaní, emitió una declaración en respuesta a la orden ejecutiva de Trump y dijo que la política “se opone a los valores de la libertad y la tolerancia”.

La orden prohíbe la inmigración de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen durante 120 días como una medida para “evitar el ingreso de terroristas islámicos”.