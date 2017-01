Preocupa a escritores mal estado del camino hacia la Casa de Quiroga

A días de conmemorarse el 80° aniversario del fallecimiento del autor de Cuentos de la Selva, escritores misioneros expresaron su inquietud por el mal estado del camino de ingreso de autos en la mítica casa de Horacio Quiroga, lo que dificulta el acto oficial a realizarse en dicho lugar por la Comisión Organizadora el próximo 19 de febrero, entre quienes se halla el grupo literario los Fanáticos de los Cuentos de Horacio Quiroga de San Ignacio y la Sadem.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones, Anibal Silvero, se trataría de una «desidia turístico cultural», ya que actualmente no se puede ingresar con autos al lugar para realizar el acto oficial, sino que hay que dejar los autos en la calle, «lo que entorpece la circulación de los camiones que se dirigen a la arenera, además de los coches que van y vienen de la playita, dejando a los automóviles de los visitantes del museo en condiciones totalmente vulnerables, ya que la calle no es muy ancha».

Para Silvero, «se trata de un problema de centralismo político, porque los museos de Posadas están en buenas condiciones y son inmediatamente atendidas las necesidades en la Capital, pero el interior de la Provincia parece muy lejos para el Gobierno Provincial». El titular de la Sadem recalcó que «no se trata de reclamos nuevos, sino que año tras año venimos repitiendo lo mismo, basta ver los archivos de notas pasadas para verificar que la Provincia no le da la debida importancia al Museo de Quiroga».

Cafetería sin aire



El vocero de la Sadem volvió a pedir por la ambientación adecuada de la Cafetería de la Casa de Quiroga, que en verano resulta un lugar incómodo, ya que el aire acondicionado no da abasto para la magnitud del lugar, y el calor en Misiones, por ser una construcción vidriada, se hace sentir, por lo que se hace imposible disfrutar de esa instalación en verano.

Necesidad de un sereno



«Por tercer año consecutivo, pedimos al Gobierno provincial que contrate un sereno para que cuide el patrimonio histórico cultural de la Casa de Horacio Quiroga en horario nocturno. Se trata de un lugar muy vulnerable y de fácil acceso para el vandalismo, por personas que pueden entrar a buscar objetos de valor histórico y llevarse sin ningún tipo de problemas, ya que nadie cuida el lugar de noche», contó Silvero.

Reclamos habituales