La banda del Tarta sigue sembrando el terror en el barrio San Gerardo de Posadas

Liliana Sánchez, vecina del denominado ex barrio Pam, contó que debido al accionar de la gavilla, tienen custodia policial. “Hace un mes atropellaron la casa de una vecina y le rompieron la pierna a un muchacho que todavía está internado”, contó.

Liliana Sanchez (Radio Libertad)

El barrio San Gerardo queda entre Jauretche y Monseñor de Andrea y Blas Parera y Almirante Brown. Ese es el escenario que, desde hace un tiempo, eligió una patota que tiene a maltraer a los vecinos. Se trata de la banda del “Tarta”, conformado por un grupo de seis hermanos y otros jóvenes que se les han sumado para formar parte de la banda, que actúa amedrentando y robando en distintos lugares de Posadas.

Entre los damnificados se encuentra Liliana Sánchez, que en los últimos días realizó una denuncia en la policía porque –según explicó- esta familia junto con otros delincuentes, hace mucho tiempo los viene molestando, y la semana pasada atropellaron su domicilio, donde solo se encontraban sus padres, dos personas mayores, a los que profirieron todo tipo de amenazas.

La mujer habló con Radio Libertad y contó que el viernes pasado los hermanos S. y otros fueron hasta su domicilio buscando a uno de sus hermanos. Pero en la casa solo estaban sus padres, ambos de 66 años, tomando mate en la entrada. Uno de ellos se acercó con un cuchillo y empezó a amenazarlos. Pajarito, Pichichu, Paula S., su madre… son algunos de los integrantes de la gavilla que mete miedo a los vecinos, al punto que un juez decidió otorgarle custodia policial a los Sánchez, hasta que puedan dar con el paradero de los sospechosos, que tienen orden de captura.

Pero los Sánchez no serían las únicas víctimas del accionar de la patota: “Hace un mes atropellaron la casa de una vecina y le rompieron la pierna a un muchacho que todavía está internado” contó Liliana. Estamos con un móvil de la policía de custodia, porque nos amenazaron con que nos van a incendiar la casa; es más, siguen amenazando por Facebook. Necesitamos que hagan algo. Tenemos miedo que en un descuido vengan a hacer algo a mi casa”, pidió desesperada.

Además contó que la noche que provocaron desórdenes en su domicilio los de la banda del Tarta estaba preparando bidones con nafta para arrojarles bombas molotov. “Esa noche la policía procedió pero agarraron a una de las integrantes de la banda, a Romina S. los demás lograron escapar”.

En rigor, el parte policial da cuenta de que esa noche se hizo presente en el lugar el Juez Marcelo Cardozo, quien dio la orden de custodiar a los Sánchez y pidió la captura del resto de los integrantes de la banda. “Anoche estuvieron ahí en la plaza de la esquina, nosotros dimos aviso a la policía, pero no tienen apoyo. A pesar de todo, siguen actuando de la misma manera: no respetan nada. El otro día a pesar de estar el patrullero en la puerta de mi casa, volaban las piedras. Estamos preocupados porque necesitamos que los agarren y no los larguen más”, imploró angustiada Liliana Sánchez.