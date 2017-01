Confirman el “boom del tereré” en la Costa Atlántica Argentina

Carlos Coppolin, subgerente de márketing del Instituto Nacional de la Yerba Mate contó desde Mar del Plata, que es exitosa la promoción que se realiza de la yerba mate en la Costa Argentina. “Estamos con una campaña para promover el consumo de la yerba mate en infusiones frías como el tereré que para nosotros es tan común no lo es tanto en el resto del país”.

“También las empresas están haciendo sus propias campañas y eso ayuda para que tenga más visibilidad. Los que ayudan son los jóvenes porque han tomado al tereré como su infusión fría alternativa del mate. Siempre con jugos o con gaseosa e inclusive con aguas saborizadas”, explicó en Radio Libertad.

Asimismo dijo que también hace degustaciones de mate helado, mate cocido frío y es muy bienvenido por la gente pero más con las personas grandes. “Los chicos compraron la onda del tereré para compartir en amigos y los grandes por ahí se inclinan más al mate y mate cocido frío. La verdad es que hoy recorres las playas y ves a la gente con su mate y su tere. Esto no es de un día para el otro sino producto del trabajo constante. Estamos convencidos de que el tereré, las infusiones frías o los batidos tienen gran potencial y un excelente futuro. Vemos que el mate tiene altísimo consumo y esto no quiere decir que no de pueda lograr un aumento de consumo sino también ver otras alternativas de consumo de yerba mate”, explicó el funcionario.

Carlos Coppolin, subgerente de márketing del Instituto Nacional de la Yerba Mate.