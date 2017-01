A las 22 Boca y River se enfrentan en Mar del Plata con un misionero en cancha

Néstor Pitana será el árbitro del primer duelo del año. Comienza a las 22:10 y televisa Fox Sports.

Boca y River se enfrentarán este sábado en el estadio José María Minella de Mar del Plata en el primer superclásico amistoso del año y único de este verano 2017.

Boca llega a este encuentro tras dos buenas presentaciones en el verano marplatense: un triunfo ante Estudiantes por 2-0 y un empate frente a San Lorenzo por 2-2. El entrenador Guillermo Barros Schelotto dispondrá un equipo con la base del que se impuso el sábado pasado ante el Pincha.

River, más allá de la derrota con suplentes del miércoles pasado frente a Aldosivi, no tuvo una tan buena pretemporada en cuanto a resultados y rendimiento en la Florida Cup, en Estados Unidos. Allí venció en cuartos de final a Millonarios de Bogotá 1-0, pero en semifinales empató sin goles y perdió por penales (7-8) frente a San Pablo y, por el tercer puesto, cayó frente a Vasco Da Gama por 1-0.

No obstante el entrenador Marcelo Gallardo calificó esos partidos como “preparatorios” para el primer gran compromiso fuerte del calendario millonario, el 4 de febrero ante Lanús en La Plata por la Supercopa Argentina. Ahora dispondrá todo su potencial para asumir el Superclásico, que este año no tendrá revancha en ninguna otra plaza turística como fue habitual en los veranos anteriores.

El árbitro del partido será el misionero Néstor Pitana y sobre la designació, el DT Guillermo Barros Schelotto pidió que el juez sea justo, teniendo en cuenta que uno de los jugadores más golpeados es Ricardo Centurión. “Lo tiene que cuidar y proteger (al 10 de Boca) y sancionar como corresponda. Es un jugador habilidoso y estos partidos son más violentos que los del campeonato. En líneas generales en el verano se permite más, pero espero que se cumpla el reglamento del torneo y no el del verano, porque si no se sostiene, el juego se desvirtúa”, apuntó el DT y consideró: “Tenemos que tener un clásico intenso, jugado, con la gente en la tribuna, pero que no se corte el juego”.