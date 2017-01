Abogados protagonizaron una gresca en un juzgado de Posadas

Patricio Mouesca, letrado del foro local contó que hubo incidentes en un juzgado ubicado sobre la calle Santa Fe de Posadas. Dijo que ayer por la mañana fue golpeado en forma inesperada por su colega Sebastián Noguera y que a raíz de esto y sin contestar la agresión se limitó a inmovilizarlo para que no continúe con su cometido.

A su criterio Noguera estaba muy alterado pero con evidencias de que había estado de fiesta la noche anterior. “Fue cosa de segundos cuando yo bajaba por unos escalones en el Juzgado de Instrucción 1. Me sorprende porque me pega, yo lo tomo del cuello y ahí rodamos para abajo. Lo que hago sin responder a la agresión es inmovilizarlo para que pare. Yo no le pegué”, dijo.

“Cuando le pregunté a su hermano, Javier del porqué de su reacción me dice porque. Pero eso ya es harina de otro costal. Qué lástima que no se hizo la denuncia en el Superior Tribunal porque me hubiera gustado exponer las causas de esa agresión. Yo aprovecho esta oportunidad para decirle que el fuero penal posadeño está contaminado. El manejo que tenemos o que tienen los abogados que hacemos penal, como los magistrados, es un manejo por la propia naturaleza, muy diferente al resto. Acá siempre hubo manejos que no estoy dispuesto a consentir u apañar. En una causa hubo un manejo que no me satisfizo como abogado y yo tengo 40 años de trabajar. Estoy absolutamente orgulloso de mi dignidad y trabajo profesional. Con esos años jamás en mi vida tuve un incidente de esta naturaleza dentro o fuera del juzgado”, explicó en un medio local.

El letrado dijo que espera la oportunidad de exponer las causas que cree habrían motivado al “infantil accionar” de su colega. “Fue lamentable y además por el lugar donde ocurrió. Me afecta porque tengo un hijo adolescente y me parece una reacción inmadura fuera de todo tipo”.

Confirmó que había gente que pensó que la cosa iba a pasar a mayores y que hubo gritos pero reiteró que fue una sorpresa tremenda y lamentable. Negó tomar acciones legales o realizar una denuncia por el episodio por el suceso argumentado que tiene otras cuestiones más importantes en que ocupar su tiempo.