Verano2017: el fin de semana se disputará un torneo de Vóley de Playa en El Brete

Este sábado y domingo, a partir de las 15, se realizará un Torneo de Vóley de Playa en El Brete. El evento es organizado por la Asociación Brujas Vóley y el Colegio de Árbitros Misiones y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Posadas.

Esta jornada deportiva tiene un costo en base a cada categorías 2 vs 2; 4 vs 4 (con una edad mínima de 27 años) y cancha reducida 2 vs 2 (Sub 13 y Sub 14).

Las inscripciones se podrán hacer hasta el mismo sábado en El Brete o bien comunicándose a los números 3764288977 o al 3764683791.