Moto de madera, la gran atracción a 50 kilómetros de Posadas

En Nueva Alborada, departamento Itapúa, Paraguay, Jorge “Tito” Acosta es el propietario de una moto 125 cc construida de grapia y mora y con guardabarro de cedro. El creador es un carpintero y causa furor entre los turistas.

“Es una obra de arte que llevó mucho tiempo construirla”, cuenta Jorge “Tito” Acosta, el actual propietario de la original moto de madera que causa furor entre los turistas que visitan Nueva Alborada, una pequeña comuna del departamento Itapúa en Paraguay, distante unos 50 kilómetros de Posadas. Tito no es el dueño original del particular rodado dotado de un motor Leopard de 125 cc, “sino que el creador e ideólogo es un carpintero llamado Cristian Hatsbach quien la fabricó y primero no la quería vender, pero después yo le ayudé con algunos trabajos de mecánica porque la moto no andaba y concretamos el negocio para que la moto sea mía”, dijo a Más Encarnación.

Cerca de seis meses tardaron el carpintero y el mecánico para finalizar la moto, “tras reunir mucha información en internet para poner a punto la parte de la transmisión y el diseño. Y también nos asesoramos acerca de qué madera se puede utilizar que sea dura y no se rompa”, contó.

Ahora el actual dueño la exhibe en Nueva Alborada, ante la sorpresa de turistas que ya realizaron diferentes ofertas para adquirir la particular moto, aunque según “Tito”, por ahora no se vende.