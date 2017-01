Insólito: Le robó a la novia de un amigo y se disculpó con 35 audios desopilantes

Sucedió en Comodoro Rivadavia. El ladrón de celulares pasó de vociferar a su amigo al llanto y la indignación. “Cómo le voy a robar a tu novia, pensá con la cabeza” a “bueno te devuelvo la batería”, dijo.

El lunes pasado en la noche Nahir fue sorprendida por un delincuente cuando esperaba el colectivo en la parada; bajo amenazas el ladrón le arrebató el teléfono celular y luego escapó. Pero después se llevó un a gran sorpresa al enterarse de quién había sido el que le robo.

Nahir tomó de nuevo la misma línea para retornar a su casa y ahí volvió a encontrarse con el ladrón, al cual le pidió que le devolviera su teléfono o la memoria al menos, y el joven en respuesta la agredió.

Según publicó El Patagónico, cuando la joven llegó a su casa se dio cuenta que el ladrón no era ni más ni menos que un amigo de su novio. El ladrón, primero temeroso e indignado le aseguró a su compañero que él no había robado y que su novia estaba confundida: “ella te miente”, le explicó en los audios que le envió por Whatsapp.

“Mirá que le voy a andar robando a tu novia ¿con qué se va a comunicar?, pensá con la cabeza”, reclamó insistente. De inmediato pasó al llanto y advirtió “¿vos te pensás que yo, siendo amigo tuyo, le voy a robar el celular a tu novia?”. En ese momento, aseguraba que lo había encontrado en un asiento: “¡andá a preguntarle a Patagonia, boludo!”, dijo.

“Estoy hecho mierda me reventaron, vos sabes que yo con tu novia no me voy a meter, me re cagaron a piña…La memoria y la chip están adentro. Andá ahí y yo te doy las cosas, te doy la batería…Yo te digo la verdad, yo tus cosas no las tengo”.