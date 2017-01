Desde el próximo lunes comienzan los trámites para renovar el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito

Amalia Brizuela, responsable de la empresa SUBE Misionero, contó que a partir del 30 de enero, los usuarios del Boleto Estudiantil deben reinscribirse en la página www.boleto.estudiantil.misiones.gov.ar , reingresandos sus datos para luego imprimir ese documento.

En Radio República la funcionaria contó que una vez realizado este trámite en la misma página puede aparecer la leyenda de que el sistema o la base de datos corroboró lo ingresado, esto significa que no hace falta llevar el papel para que sea firmado y sellado por la institución educativa. “Cuando si aparece la leyenda de que el certificado carece de validez sin el sello y firma de la institución, el beneficiario debe hacer ese trámite. Pasando en limpio cuando se termina de cargar los datos y en la página se indica que los datos fueron corroborados, no hace falta ir a sellar y firmar el papel. En cambio si aparece que no tiene validez sin sello y firma, si debe completar”, explicó.

La funcionaria dijo que lo que buscan con este mecanismo es evitar que el trámite sea tedioso.

Luego de completar esa primera parte del trámite, el usuario debe acercarse a los puntos de atención al cliente en el primer piso del Posadas Plaza Shopping – local 42 – de lunes a sábados de 9 a 21. También en la Terminal de Transferencia de ubicada al costado de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), de lunes a viernes de 8:30 a 17:30, y los sábados de 8 a 12. “Seguramente con el correr de los días se va a habilitar puntos móviles para descentralizar y que la gente que vive más lejos pueda acercarse. En cuanto a la reanudación del beneficio nos regimos por lo que estableció el Consejo General de Educación donde se fijan las fechas del inicio del ciclo lectivo para cada nivel”.

Amalia Brizuela, Sube Misionero. Radio República.