Elisa de Souza cuenta una historia de sometimiento, humillación y maltrato

La ex mujer de Manuel Rivero, quien fue recapturado ayer en Corrientes dijo que aguarda el traslado “cuanto antes y que lo tengan acá, porque en Ituzaingó no hay seguridad”. Recordó la fatídica jornada del 14 de diciembre y dejó un mensaje muy claro: “Quiero que lo que me pasó a mí le sirva a otras mujeres que pasan por lo mismo y aguantan cosas que no tienen por qué aguantar”.

Elisa de Souza (Radio Libertad)



Los cándidos 20 años de Elisa de Souza se vieron interrumpidos por una temprana relación amorosa. Había viajado desde su Misiones natal hacia la provincia de Corrientes, donde conoció a Manuel Rivero, dos años mayor que ella con quien pronto comenzó a tener una relación. Elisa jamás imaginó que aquel hombre del cual ella creyó haberse enamorado en su temprana juventud terminaría estropeándole la vida por su conducta violenta.

Fue un tiempo en el que Elisa de Souza vivió atormentada por los malos tratos de Rivero, un individuo de temperamento brutal, dado a la bebida y al consumo de otras sustancias. Pero la historia de violencia tuvo su pico cuando Rivero mostró su lado más cobarde y le disparó a mansalva a corta distancia.

Elisa recuerda ese día como si el tiempo no hubiera transcurrido. Aún conserva vívidos los recuerdos de aquella mañana del 14 de diciembre del año pasado, cuando se levantó –como todos los días- para tomar unos mates en el patio de su casa. Aquel día Rivero había convenido ir con sus hijos a Ituzaingó, y para ello arregló encontrarse con ellos en la terminal de ómnibus a las 8 de la mañana. Pero nunca cumplió con su palabra. Sus hijos lo esperaron en vano en la estación de colectivos, mientras él permanecía escondido en la casa que habitaba Elisa con sus hijos, de la que él estaba excluido por una orden judicial.

“Me duele recordar ese día, pero no puedo evitar recordarlo todos los días. Me acuerdo de todo, hasta el momento en que ingresé en el hospital”, reconstruye en sus pensamientos. “No sé a que hora apareció. Estuvo escondido ahí todo el tiempo, no sé si llegó a la noche o a la madrugada… se apareció, dejó el arma en una silla junto con unos proyectiles, lo miré y le pregunté que estaba por hacer. Me dijo que yo sabía lo que iba a hacer: iba a terminar conmigo, que si yo no iba a ser para él no iba a ser para nadie”.

Lo que sigue a continuación fue la secuencia que transcurrió en minutos que pasaron rápido pero que para Elisa fueron los más largos de su vida. “Tuve miedo y lo empujé contra la pared. Comencé a correr desesperadamente y salí a la calle. No sabía hacia dónde ir. En la parada del colectivo me encontré con un muchacho, que después me enteré que es de apellido Dos Santos, que yo no conocía, lo encontré de casualidad y el me escondió atrás de él; pero cuando (Rivero) comenzó a disparar se asustó y se fue. Comenzó a llegar mucha gente. Yo gritaba para que me ayuden y a los 5 minutos llegó la policía. Un oficial me reconoció y decidieron llevarme de urgencia al hospital”.

Elisa de Souza tuvo 10 hijos con Manuel Rivero. Y si permaneció tanto con él a pesar de los malos tratos, fue por ellos, pensando que algún día aquel hombre podía cambiar. Pero la conducta de aquel hombre fue cada vez peor. El alcohol lo transformaba en un ser despreciable que arrojaba objetos, golpeaba e insultaba a la mujer que le dio 10 hijos.

Rivero trabajaba de albañil. Siempre trabajó por su cuenta. Tuvo muchos accidentes en su vida pero en el último se lastimó la mano con una amoladora; pero él ya era muy malo. Tomaba y comenzaba a agredir a su mujer, principalmente los fines de semana, porque entre semana solía trabajar. Pero últimamente las agresiones eran cosa de todos los días.

Elisa De Souza tomó con cierto desahogo la noticia de la captura de Rivero, que este martes fue capturado por la policía de Corrientes. Pero teme que se escape de allí porque dice que la comisaría de Ituzaingó es muy insegura. “En este momento estoy tranquila. En primer momento me puse muy nerviosa, porque tenía mucho miedo, pero con las horas me fui tranquilizando y ahora estoy tranquila. Espero que lo traigan a Misiones cuanto antes y que lo tengan acá, porque en Ituzaingó no hay seguridad”, dijo la mujer.

Mensaje macabro

Desde el 2010 Elisa de Souza denunció a Rivero. Hace 3 años estuvo detenido 15 días por una amenaza de muerte que le profirió. La mujer tenía botón antipánico, que ni siquiera pudo accionar porque ella no sabía que Rivero estaba escondido en la casa. “Cuando me disparó y me dejó tirada en el suelo le mandó un mensaje a mi hijo David y le dijo ´yo la hice mierda a tu mamá´, mi hijo se desesperó y comenzó a correr hacia mi casa. Pienso que le mandó el mensaje a él porque es un chico muy reservado que vio desde pequeño lo que me hacía su padre y nunca le gustó”.

De Souza no cree que todos los recuerdos de su triste historia se olviden con facilidad. “Quiero que lo que me pasó a mí le sirva a otras mujeres que pasan por lo mismo y aguantan cosas que no tienen por qué aguantar”, dice esperanzada. Y por último pide ayuda psicológica para ella y sus hijos.