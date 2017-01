El femicida capturado ayer en Corrientes ya es trasladado a la provincia

Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones confirmó que Manuel Rivero, quien se fugó de la comisaría octava después de balear a su mujer es trasladado a Posadas para ser entregado a las autoridades judiciales.

Pérez indicó en Radio República que el ciudadano que era buscado desde el 26 de diciembre pasasdo fue capturado en la localidad correntina de Villa Olivari y que esta mañana estaba siendo trasladado desde ese sitio hasta Posadas.

En otro orden de temas el funcionario emitió su opinión sobre el régimen que utiliza la justicia actual para con los menores que cometen delitos. “Esto debe hacerse en el marco de un debate integral y no apresurado. Hace mucho tiempo que la Argentina se debe este debate porque tenemos un régimen que va a contrapelo de los estándares internacionales al respecto. Básicamente porque mediáticamente se habla de bajar la edad de imputabilidad con los menores, en mi criterio personal no hay evidencia que bajando la edad de imputabilidad baja el delito. Eso es un mito. Debemos estudiar los problemas de fondo para poder dar soluciones concretas”, argumentó.

En esa línea consideró que se debe analizar cómo ese menor en cuestión llega a cometer un delito. “Hay que realizar un abordaje integral. Creo que un menor no puede entrar al sistema penal como si fuera un adulto, sino debe entrar en un sistema integral de protección. No se trata de soluciones momentáneas para casos aislados sino dar soluciones definitivas y a largo plazo”, dijo.

En cuanto a lo referido a la seguridad, el Ministro habló de tres cuestiones comprometidas: la prevención, la contención y la represión. “Nosotros debatir la contención en este caso para evitar la represión”.

Sobre el planteo de algunos magistrados, de buscar la manera para que los menores de edad no vuelvan a cometer delitos, Pérez insistió que por un lado hay medidas para casos puntuales y otra cosa son las cuestiones de fondo. En los casos particulares admitió que pueden tomarse medidas extraordinarias pero que en general más allá de la coyuntura, hay cuestiones que deben ser tratadas por todos los actores sociales.

“En el caso del régimen Penal, en el análisis que se hizo hace un tiempo intervinieron UNICEF, la Conferencia Episcopal Argentina, distintas organizaciones sociales y el Estado. Los casos puntuales son casos consumados e infelizmente nos tenemos que preguntar todos cómo puede ser que una persona de 12 o 14 años llega a eso, o como se desintegró esa familia. Pero si ese chico ingresa en el sistema penal, dudo que incluso se pueda involucrar más en el delito”.

Seguridad en las fronteras

Consultado sobre los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, respecto a los controles en el ingreso de extranjeros al país de quienes cometieron delitos en otros sitios, explicó que en los delitos como narcotráfico, lavado de dinero o trata de personas, entre otros, traspasan las fronteras. “Son medidas que se van a tener que debatir en el Congreso. Coincido en que la Argentina es un pueblo generoso como los paraguayos o brasileros que también reciben argentinos, la nacionalidad no determina si una persona es o no delincuente. Para el delito las fronteras han desaparecido. Para una persona que se dedica al narcotráfico la frontera es un punto más que hay pasar como un retén de control policial. Esas medidas en debate pueden llegar a excluir a muchas personas pero el delito se combate de otra manera. El Estado nacional está para combatir a las grandes organizaciones y la Provincia combatiendo el micro menudeo y el tránsito”.

A su criterio no confía en que una persona a la que se le quite la residencia por haber cometido delitos relacionados al narcotráfico por ejemplo, no vuelva a ingresar al país. “Es una medida más pero no creo que con eso se termine el delito. El delito se termina combatiendo a las grandes y micro organizaciones”.

Puntualmente explicó que el año pasado se secuestraron casi 15 toneladas de estupefacientes contra miles que se incautaban en años anteriores. Solamente en el 2016 se secuestró el 60 por ciento de lo que se secuestró en 10 años. “Estos son datos de la Provincia, donde se ha establecido una política de seguridad que es combatir el narcomenudeo. Si en ese combate se puede golpear organizaciones mayores mejor. Es también trabajo en conjunto entre todas las fuerzas y seguir apostando a la capacitación, al uso de la tecnología y profundizando las tareas de inteligencia. El delito va cambiando permanentemente pero es la única manera”.

Destacó el trabajo realizado con miembros de las Fuerzas Federales y los mecanismos aplicados en los últimos meses.

Marcelo Pérez, Ministro de Gobierno de Misiones . Radio República.